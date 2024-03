El PSOE anuncia el archivo de la denuncia del PP contra Sánchez por las relaciones de su mujer con Air Europa

El PSOE ha anunciado este lunes que la Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia presentada por el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se acordó el rescate de Air Europa, después de conocerse los presuntos vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz socialista, Esther Peña, congratulándose de la decisión del órgano porque, en su opinión, la denuncia de los 'populares' no tenía "ninguna base jurídica y se acusaba a personas que "no aparecen en ningún sitio". "Acabamos de conocer que la Oficina de Conflictos de Intereses acaba de archivar la denuncia del Partido Popular contra el presidente del Gobierno", ha indicado la portavoz del PSOE, recordando que ya dijeron en su momento que los de Alberto Núñez Feijóo solo buscaban con esto "introducir más ruido" para tapar "el escándalo que sí se cierne" sobre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja. Peña ha lamentado que el PP "dirá ahora" que la oficina "está al servicio del Gobierno". "Siempre es lo mismo, si las instituciones, desde la Justicia a Hacienda, le dan la razón al PP, pues todo es perfecto. Y si no les dan la razón, pues la demolición del desprestigio del PP a las instituciones de nuestro país. Es una práctica habitual", ha agregado. Con todo, la portavoz socialista ha llamado a todos los partidos a "rebajar el tono, rebajar las tensiones", si bien ha subrayando la importancia de que lo haga principalmente "quién la subió", en alusión al PP, "porque no tiene mucho sentido esta política de intentar inhabilitar a personas que no tienen nada que ver con tramas y con casos oscuros".