El ministro de Exteriores de Israel pide a Borrell que cese sus "ataques"

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha pedido al Alto Representante de Política Exterior de la UE que "deje de atacar a Israel", poco después de que el jefe de la diplomacia europea haya denunciado la utilización del hambre como "arma de guerra" en la Franja de Gaza. "Israel permite una extensa asistencia humanitaria en Gaza por tierra, aire y mar", ha dicho Katz, enfatizando que "todo el que quiera ayudar" puede hacerlo. "Pese a que Hamás intercepte violentamente los convoyes y la UNRWA colabore con ellos, persistimos", ha añadido. Por ello, considera que "es momento" de que Borrell "deje de atacar a Israel y reconozca el derecho a la autodefensa contra los crímenes de Hamás", en un mensaje en su cuenta de la red social X en la que ha incluido menciones a homólogos de Estados miembro de la UE. Borrell, que ya denunció la situación de la Franja en un discurso la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ha tachado este lunes de "inaceptable" que el hambre sea "arma de guerra". "No es una cuestión de falta de suministros, hay comida para meses que está retenida", ha asegurado en un discurso en el Foro Humanitario Europeo. El jefe de la diplomacia europea ha afirmado que en el caso de Gaza "no estamos en riesgo de hambruna, sino en un estado de hambruna que afecta a miles de personas" y ha llamado a la acción europea ante una crisis que no es un "desastre natural" y que es enteramente provocada por decisiones humanas.