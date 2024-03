El Gobierno colombiano suspende el alto el fuego con el EMC de las FARC en tres departamentos

El Gobierno de Colombia ha anunciado este domingo la suspensión del alto el fuego pactado con el Estado Mayor Central (EMC) de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en tres departamentos colombianos. La medida es en respuesta al ataque armado indiscriminado de miembros de esta guerrilla contra un grupo de comuneros indígenas nasas en el municipio de Toribío, Cauca, en el que murió la lideresa del proceso de mujeres del pueblo nasa de Toribío, Carmelina Yuli Paví, y resultó herido Rodrigo Ul Musique y otros comuneros, informan medios colombianos. Paví falleció en un centro médico de la ciudad de Cali. Fue una de las indígenas que fue atacada cuando intentaban rescatar a un menor de edad que había sido secuestrado por la guerrilla del EMC. Las operaciones ofensivas del Ejército contra la guerrilla liderada por alias 'Iván Mordisco' se reanudarán a partir de las 0.00 horas del miércoles 20 de marzo en los departamentos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La decisión no supone en principio el fin de las negociaciones con el EMC, ya que la suspensión de la medida bilateral no es nacional. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha cuestionado la voluntad de paz de esta organización. "El emc del Cauca en sus diferentes frentes no dio desde el principio ninguna señal de querer un proceso serio de paz. Creyó, muy equivocadamente, que la negociación era para fortalecerse militarmente y que su fortalecimiento se hacía a partir de sujetar la población a sus estructuras y de financiarse con la economía ilícita y con el gran capital ilícito", ha apuntado Petro en un mensaje publicado en X, antes Twitter. "La economía ilícita puede devorar al revolucionario y transformarlo en un simple traqueto negociante. Debí reconocer que diferentes frentes del Emc en otras partes del país fueron más respetuosas con hacer el proceso de paz y lamento que aun sin quererlo, se retiren. Los muertos que vendrán serán innecesarios. La vida del pueblo debió primar sobre las jerarquías", ha añadido Petro. Petro ha aprovechado para hacer un llamamiento a los menores de edad integrados en la guerrilla a intentar salir del grupo cuanto antes. "Les pido a los menores de edad tratar de retirarse cuanto antes de esa organización y a sus jóvenes poner las decisiones del pueblo constituyente del suroccidente como su guía y no al jefe con el dinero mal habido. El gobierno aceptará a toda persona u organización que quiera hacer historia haciendo la paz de Colombia", ha indicado. El dirigente colombiano ha subrayado que "el Gobierno no puede permitir que el Emc como los antiguos españoles esclavistas piense que es válido matar Indígenas y personas pobres de los territorios de Colombia".