El Ejército de Israel lanza una incursión nocturna en el hospital de Al Shifa, en el norte de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes de madrugada que está realizando una "operación precisa" en el hospital de Al Shifa, mayor complejo hospitalario de la Franja de Gaza, alegando que tiene información de Inteligencia que indica el "uso" del edificio por parte de "altos terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) está llevando a cabo una operación de alta precisión en las aéreas del hospital, según informes de Inteligencia que exigen una acción inmediata", ha declarado el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, que ha negado que sea obligatoria una evacuación del centro. En este sentido, ha afirmado que "altos cargos de Hamás se han reagrupado dentro del mencionado hospital", que "están usando para llevar a cabo ataques contra Israel. "Nuestra misión dirigida no es solamente una necesidad operacional, es un imperativo global", ha declarado. Hagari ha subrayado que las Fuerzas Armadas israelíes se han sometido a "entrenamiento específico" que les "ha preparado a contextos sensibles y escenarios complejos" a los que se puedan enfrentar. "Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza", ha manifestado. "No buscamos herir a los civiles en los que se está escondiendo Hamás. Por eso, llevamos a cabo esta operación con precaución y cuidado, mientras nos aseguramos que el hospital mantiene sus importantes funciones", ha indicado, haciendo referencia a la presencia de traductores árabes, médicos militares y entrega de ayuda humanitaria. Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Salud palestino en el enclave ha informado de la muerte de más de 31.600 palestinos, a los que se suman otros 418 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.