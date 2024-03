El Ejército de Israel lanza una incursión nocturna en el Hospital Al Shifa, en el norte de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes de madrugada que está realizando una "operación precisa" en el Hospital Al Shifa, mayor complejo hospitalario de la Franja de Gaza, alegando que tiene información de Inteligencia que indica el "uso" del edificio por parte de "altos terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) está llevando a cabo una operación de alta precisión en las aéreas del hospital, según informes de Inteligencia que exigen una acción inmediata", ha declarado el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, que ha negado que sea obligatoria una evacuación del centro. En este sentido, ha afirmado que "altos cargos de Hamás se han reagrupado dentro del mencionado hospital", que "están usando para llevar a cabo ataques contra Israel. "Nuestra misión dirigida no es solamente una necesidad operacional, es un imperativo global", ha declarado. Hagari ha subrayado que las Fuerzas Armadas israelíes se han sometido a "entrenamiento específico" que les "ha preparado a contextos sensibles y escenarios complejos" a los que se puedan enfrentar. "Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza", ha manifestado. "No buscamos herir a los civiles en los que se está escondiendo Hamás. Por eso, llevamos a cabo esta operación con precaución y cuidado, mientras nos aseguramos que el hospital mantiene sus importantes funciones", ha indicado, haciendo referencia a la presencia de traductores árabes, médicos militares y entrega de ayuda humanitaria. Posteriormente, el Ejército ha publicado un vídeo de lo que afirma que son miembros de Hamás abriendo fuego contra sus fuerzas desde "múltiples edificios en el hospital" en el marco de la operación, antes de agregar que los soldados han respondido a los disparos, "alcanzando a varios terroristas". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet trabajan de manera focalizada para hacer frente al terrorismo y arrestar a terroristas en el área del Hospital Al Shifa", ha dicho, antes de insistir en que cuenta con información de Inteligencia sobre que el centro "es usado para cometer actos terroristas". "Nuestras fuerzas siguen operando en el área del hospital"; ha reseñado, al tiempo que ha manifestado que "actuará en línea con el Derecho Internacional y contra la organización terrorista Hamás, que opera desde hospitales e infraestructura civil de forma sistemática y cínica". Avichai Adrai, portavoz en árabe del Ejército de Israel, ha reclamado además a los residentes en los alrededores del hispital y en el adyacente barrio de Rimal que "evacuen inmediatamente" hacia la "zona humanitaria" de Al Mauasi con el objetivo de "preservar su seguridad", según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "VIOLACIÓN FLAGRANTE" DEL DERECHO INTERNACIONAL El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, ha denunciado que los militares israelíes están cometiendo "una violación flagrante" del Derecho Internacional Humanitario al asaltar Al Shifa, mientras que ha aseverado que "la ocupación israelí sigue utilizando sus narrativas fabricadas para engañar al mundo y justificar el asalto". Asimismo, ha señalado que responsabilizarán a las autoridades israelíes de lo que ocurra con las vidas del personal médico, los pacientes y las personas desplazadas que se refugian en el edificio. También ha denunciado que el "ataque militar pretende seguir destruyendo el sistema sanitario" del norte del enclave. Por último, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional "para que rechace las prácticas de la ocupación israelí" contra los hospitales de Gaza, en particular Al Shifa, y para que protejan el complejo médico "y a todos los que se encuentran dentro de él". Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, el Ministerio de Salud palestino en el enclave ha informado de la muerte de más de 31.600 palestinos, a los que se suman otros 418 por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.