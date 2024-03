Descubre las tendencias de esta primavera gracias a Boston

Después de los días de lluvia, frío y viento, el sol se abre paso para quedarse y nos ha traído consigo una sensación de primavera que nos ha hecho desear aún más que llegue esta cálida época del año para disfrutar a lo grande de los planes al aire libre... y para ello, no hay nada mejor que estar preparado con las últimas tendencias en moda. Si tu eres de esos que les gusta ser previsibles, no te puedes perder el avance que ha lanzado Boston de su nueva colección casual para esta primavera. Inspirada en el tenis y bajo el lema 'Gam, set and match', la firma malagueña da comienzo a esta estación con una selección de prendas con un espíritu enérgico donde estilo y deporte se dan la mano. Una colección en la que predominan los colores neutros limpios y muy claros, acompañados por verdes muy cromáticos y toques en flúor, que se ha convertido ya en una identidad en las prendas de la firma. En definitiva, unos colores que nos recuerdan "el poder del color y el efecto vital que produce en nosotros ahora que se acerca el final del invierno y damos comienzo a la nueva estación de la primavera", tal y como nos aseguraba la directora creativa de la marca, Marta Orío. ¿Qué prendas nos vamos a encontrar? entre las más protagonistas podemos ver diferentes bermudas, pantalones jogger, camisetas con ilustraciones llamativas, chalecos y cortavientos ligeros... ideales para esta época del año de entretiempo. ¡No todo acaba ahí! ya que la marca también incorpora zapatillas con un mix deportivo y urbano con colores que realzan cualquier outfit, que se convertirán en tu mejor aliado para combinar cualquier estilismo. "Con el tenis como fuente de inspiración para esta temporada, en esta colección hemos querido destacar los polos en tonos muy ligados a este deporte, con un bonito tejido en acabado piqué. También las sudaderas se vuelven protagonistas, con nuestro verde ultra potente, y con cuellos chimenea o mao. Además, la colección viene acompañada de multitud de detalles técnicos" nos explicaba Marta. De esta forma, la firma española revela una serie de piezas casual de lo que vendrá en su nueva colección para esta primavera, donde la calidad, el diseño y la funcionalidad se unen para crear prendas pensadas para el día a día que aportan un toque de estilo sin restar confortabilidad... ¿estás preparado para la llegada de la primavera?