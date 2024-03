Carlos Alcaraz se mantiene en el número dos del mundo tras el Masters 1000 de Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz se mantiene una semana más en el número dos del ránking mundial de la ATP, posición que acertó a defender en el primer Masters 1000 de la temporada, el de Indian Wells (Estados Unidos), donde defendió el título de 2023. El murciano se aseguró seguir en esa posición al derrotar en las semifinales del evento al italiano Jannik Sinner, que le amenazaba desde su tercera plaza, y ahora suma 8.805 puntos, a menos de 1.000 (920) del serbio Novak Djokovic, que continúa como número uno del mundo y que no defenderá puntos en Miami, escenario del segundo Masters 1.000 de la campaña, ya que no compitió el año pasado. El de El Palmar sí tendrá que defender en Florida puntos por las semifinales alcanzadas el año pasado, donde cayó precisamente ante Sinner, posterior subcampeón ante el ruso Daniil Medvedev, que cierra el 'Top 4' tras Indian Wells, donde cayó ante Alcaraz en la final. El 'Top 10' del ránking mundial no tiene excesivas novedades salvo los ascensos del alemán Alexander Zverev a la quinta posición en detrimento del ruso Andrey Rublev y del noruego Casper Ruud a la octava en lugar del polaco Hubert Hurkacz. Del resto de la 'Armada', el malagueño Alejandro Davidovich pierde cinco puestos y se queda el 28 para ser el otro representante dentro de los 50 mejores del mundo. Por su parte, en la clasificación de la WTA, la polaca Iga Swiatek afianzó su liderato con su título en Indian Wells ante la griega Maria Sakkari y sigue por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka, la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Elena Rybakina. La mejor española es Sara Sorribes en el puesto 52.