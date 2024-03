Carlos Alcaraz: "Pasé meses realmente difíciles, me encontré en este torneo"

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró "muy feliz" por la conquista este domingo del Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) al derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev (7-6, 6-1), un éxito que le llega después de pasar "meses difíciles" y en los que le costaba "disfrutar en la pista". "Es genial, nunca es fácil y creo que es aún más difícil si se trata de un Masters 1000. Estoy muy feliz de haber mostrado un tenis realmente bueno en este torneo, que es un lugar realmente especial para mí, así que muy feliz de poder defender el título aquí en Indian Wells", señaló Alcaraz en rueda de prensa. El murciano se lleva como "mayor" lección de esta victoria el que "puedes superar todos los problemas que tengas". "No importa qué problemas tengas, si crees en ti mismo, tienes un muy buen equipo a tu alrededor, trabajas duro y todo puede cambiar", admitió. "Es difícil expresarlo con palabras porque pasé meses realmente difíciles. Digamos que los últimos dos meses me costó encontrarme, no disfruté, digamos, de pisar la pista. No estuve en la pista los últimos dos, tres meses, así que fue difícil para mí", añadió sobre su falta de títulos desde la conquista el pasado verano de Wimbledon. Por ello, "significa mucho" para él "levantar este trofeo". "Superé muchos problemas mentales, muchos problemas físicos, fue tan especial por eso. No se trata de que no haya ganado un torneo desde Wimbledon, eso a mí no me importa. Se trata de los sentimientos, si gano torneos o no, no me importa, se trata de disfrutar jugando al tenis, de una vez que entro a la cancha, poner mi tenis, es lo único que importa. Por eso estoy muy, muy feliz de levantar este trofeo porque me encontré en este torneo y me sentí muy, muy bien", advirtió. El número dos del mundo insistió en que vivió "un período realmente difícil después de Wimbledon". "No pude encontrar mi estilo, mi juego, pero de todos modos, después de Wimbledon estaba disfrutando de una muy buena gira americana y en Pekín y Shanghai me fue bastante bien. Al final del año no jugué bien, pero no importaba, estaba disfrutando", puntualizó. "Los últimos meses fueron difíciles para mí porque no me encontraba a mí mismo. Me costaba disfrutar en la pista y mi familia, mi equipo, gente cercana me decía eso, que ya no sonreía tanto como antes. Sí, fue un momento difícil para mí, pero sí estaba disfrutando después de Wimbledon", añadió Alcaraz. El tenista española considera "genial" que haya otros jugadores que quieran aprender de él. "Significa que he hecho un trabajo realmente bueno en un período corto, pero no voy a mentir, todavía estoy aprendiendo a jugar contra diferentes jugadores. Muchas veces en el circuito tienes que adaptar tu juego, también tienes que pensar un poco en tu rival, lo que piensa, su estilo y una parte de que hay que fijar las tácticas. Todavía estoy aprendiendo de ellos, pero es fantástico saber que soy un chico que les causa problemas y que quieren entrenar conmigo para aprender un poco de mí también", declaró. Al murciano le dan "una motivación extra" el conseguir "golpes y puntos increíbles" como los que firmó en la semifinal ante el italiano Jannik Sinner y en la final ante Daniil Medvedev. "Creo que también es fantástico para el tenis tener este tipo de partidos, este tipo de puntos para la gente que no suele ver tenis y trato de que empiecen a verlo", recalcó. "Siempre digo que estoy jugando mejor con una sonrisa en la cara, y puntos como estos, no importa si los gano o los pierdo, de todos modos me hacen sonreír. Creo que me ayuda a seguir mejorando mi juego en el partido y mostrar mi mejor tenis. No sé si es anticipación, rapidez, no sé, creo que una mezcla de ambos, pero a veces lo hago bastante bien", sentenció el doble ganador de 'Grand Slam'.