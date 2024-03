Apple Maps mejorará la vista panorámica de las ciudades españolas recopilando imágenes mediante vehículos y a pie

Apple comenzará este martes 19 de marzo a recopilar imágenes de las ciudades españolas mediante vehículos y sistemas portátiles para zonas peatonales, de cara a mejorar los resultados de su servicio Apple Maps, incluida la vista panorámica, incluso en zonas en las que los vehículos no pueden acceder. La compañía tecnológica realiza periódicamente mediciones sobre el terreno en diversos países para recopilar datos y actualizar y mejorar los resultados en su servicio de Mapas. Utiliza estas mediciones para, entre otras cosas, mejorar el soporte de la funcionalidad de vista panorámica 'Look Around', con la que los usuarios pueden ver las calles de las ciudades con imágenes reales en 360 grados desde la 'app', como si estuviesen de forma física en dicha ubicación. Habitualmente, para llevar a cabo estas mediciones, la compañía hace uso de vehículos que capturan imágenes de los lugares por los que pasan y recolectan información sobre el lugar y la ubicación. Sin embargo, Apple ha señalado que, además de este método, también utilizarán sistemas portátiles para zonas peatonales. En concreto, este formato portátil se basa en un sistema de medición incorporado en una mochila, de manera que, al llevar dicha mochila cargada a la espalda, mientras se pasea por las calles, parques, plazas o cualquier otro lugar público de las ciudades, se almacenan imágenes e información sobre la ubicación concreta. Igualmente, la compañía ha detallado que otras mediciones a pie también hacen uso de dispositivos como iPads, iPhones y otros instrumentos para poder recopilar datos. En este marco, Apple ha señalado que comenzará a desplegar sus vehículos en distintas ciudades españolas para llevar a cabo una recopilación de imágenes a partir de este martes 19 de marzo, y hasta el próximo 25 de junio, utilizando además este nuevo sistema de recopilación a pie con una mochila. De esta forma, la tecnológica ha subrayado que podrán recabar imágenes y datos de, por ejemplo, algunas calles de Madrid que están cortadas al tráfico. También podrán incorporar una vista más exacta de parques u otras zonas peatonales a las que los vehículos de Apple no pueden acceder. No obstante, Apple ha hecho hincapié en que el sistema de captura de información portátil para las mediciones a pie aplica las mismas protecciones de privacidad que las que utilizan los vehículos. Es decir, los sistemas protegen a los usuarios difuminando sus caras, así como las matrículas de los coches que aparecen en las imágenes recabadas. Asimismo, los usuarios pueden solicitar a la propia compañía que una cara, matrícula o, incluso, una ubicación concreta, como su vivienda, sean difuminadas. Con todo ello, Apple ha especificado en una publicación en su web las fechas previstas para llevar a cabo estas mediciones y captura de imágenes en cada ciudad de España, que comenzarán la recopilación mediante vehículos el 19 de marzo en Madrid y finalizarán el 25 de junio en A Coruña y Lugo (Galicia). De esta forma, los usuarios dispondrán de imágenes más precisas de monumentos, ubicaciones emblemáticas, edificios o paisajes de prácticamente todas las ciudades españolas, entre ellas, Granada y Sevilla, Zaragoza, Las Palmas, Toledo, Ávila, Barcelona, Valencia, Madrid, Cáceres, Vizcaya y Murcia.