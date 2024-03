(AMP)Feijóo avisa que frenar el 'procés' "exige no confiar" en PSC, ERC y Junts en mayo, "tres patas del mismo proyecto"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este lunes que frenar el 'procés' en Cataluña exige "no confiar ni en el Partido Socialista de Cataluña, ni en ERC ni en Junts" porque "son tres patas del mismo proyecto", "un proyecto de ruptura institucional". Además, ha asegurado que la amnistía es "una condena a los demócratas" porque lo que hace es "abrir muchos conflictos" al ser un "camino que conduce hacia la autodeterminación". Así se ha pronunciado Feijóo en el acto de homenaje 'In Memoriam' a exdirigente del PP Eugenio Nasarre --fallecido el pasado 27 de enero-- que se ha celebrado en la Universidad San Pablo CEU y que ha contado con la asistencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros. Feijóo ha destacado que Nasarre --que fue diputado varias legislaturas y secretario general de Educación en el Gobierno de José María Aznar-- es "un hombre de la Transición" y "del presente" que les dijo adiós el pasado 27 de enero, justo un día antes de la manifestación que el PP convocó en la plaza de España de Madrid contra la amnistía. CREE QUE SÁNCHEZ "MINUSVALORA" A LOS ESPAÑOLES Feijóo ha indicado que la España de la Transición tras la dictadura "quería una libertad sin ira" y "ahora también". "Por eso salió pacíficamente a las calles de España aquel día de enero cuando Eugenio Nasarre nos dejó, enarbolando sus ideas y diciendo alto y claro que no toleran que la democracia, su democracia, sea secuestrada y envilecida por quienes no conocen otro límite que su propia ambición", ha relatado. En este sentido, el líder del PP ha avisado a Pedro Sánchez y al PSOE que "en su empeño por romper el país y su convivencia han olvidado esa fuerza democrática que atesora el pueblo español". "Quienes protagonizan una de las páginas, en mi opinión, más bochornosas y más indignas de la historia de España, minusvaloran a los españoles", ha señalado. Así, ha asegurado que ven en los ciudadanos "una comunidad sumisa que aguanta todo y acepta cualquier mentira" pero "no es así" porque "se han encontrado con una resistencia serena, tenaz y duradera". En este punto, ha avisado de que en una mayoría de españoles existe "el sentimiento avalado por los hechos" de que se camina hacia "un precipicio". "Existe la sensación avalada por los hechos de que corrupción política y corrupción económica han formado una gran coalición en España, con el mismo origen, con el mismo objetivo y con el mismo director de orquesta", ha resaltado, para añadir que la "partitura" de Sánchez es "la conveniencia y la connivencia" pero España "no aplaude a quienes le dan la espalda". LA AMNISTÍA, "UNA CONDENA A LOS DEMÓCRATAS" El líder del PP ha recordado que Nasarre conoció entonces otra amnistía "que reconcilió" y "borró el rastro de la dictadura y que se llevó a cabo con un amplio consenso político y social". Entonces, ha proseguido, la comunidad internacional "alabó aquel gesto generoso afianzaba la convivencia en España", pero la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez "escandaliza" y España "no obtiene nada a cambio, ni siquiera mentiras piadosas". Es más, ha destacado que los beneficiarios de esa medida de gracia "no se preocupan ni por disimular". "No necesitan ningún disimulo, ya que saben que tienen en el presidente del Gobierno un seguro servidor para lo que sea y por el tiempo que sea", ha alertado, para avisar de que la amnistía "a prófugos, a condenados por corrupción y a acusados por terrorismo es una condena a los demócratas". Además, ha alertado de que esta amnistía "no cierra ningún conflicto" sin que, por el contrario, "abre muchos conflictos", dado que "no trae convivencia, sino que es un paso más en el camino que conduce hacia la autodeterminación" como señalan los propios "beneficiarios" de la misma. DICE QUE EL PSC ASPIRA A GOBERNAR TRAS 12M CON LOS INDEPENDENTISTAS Feijóo ha recalcado que el PSOE aspira a gobernar Cataluña tras las elecciones del 12 de mayo "con el mismo independentismo que ya ha vuelto a exigir un referéndum". "Curiosa forma de reconciliarse", ha exclamado. Por eso, el presidente del PP ha avisado de que Cataluña "debe aceptar que frenar el proceso exige no confiar ni en el Partido Socialista, ni en Esquerra Republicana, ni en Junts, porque son tres patas del mismo proyecto, el proyecto de ruptura institucional". Tras asegurar que todos los presidentes de la democracia apostaron por pactos y consensos y que él lo hará si el futuro llega a Moncloa, ha resaltado que ningún Gobierno se puede apropiar del Estado para "poner a subasta su integridad, su seguridad jurídica o la igualdad ante la ley de sus ciudadanos". A su entender, "eso es precisamente lo que está ocurriendo" en España y por eso ha pedido "firmeza" para "poder cerrar este paréntesis de pesadilla" y "diálogo" para "reconstruir los puentes que se quieren sustituir por muros". "Hay ideas de libertad que son imperecederas, como las ideas de Eugenio Nassare", ha finalizado.