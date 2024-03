Un hombre mata a tiros a su expareja en plena calle en Pizarra (Málaga)

Un hombre ha matado a su expareja en plena calle en Pizarra (Málaga) tras dispararle al menos dos veces y, poco después, se ha suicidado con la misma arma de fuego. Ambos eran vecinos de esta localidad y no existían denuncias previas, han informado fuentes de la Guardia Civil. La víctima, de 49 años y el presunto agresor, de 52, llevaban una década separados y, ahora, la mujer había iniciado los trámites del divorcio. La pareja tenía dos hijos en común de 16 y 23 años. El asesinato se habría producido en torno a la una de la madrugada, en la calle donde la mujer residía con sus dos hijos, en la zona centro del pueblo. Poco antes de esta hora, los vecinos oyeron varios disparos y llamaron a la Policía Local, que fue la primera que se personó en el lugar de los hechos. REPULSA Y TRES DÍAS DE LUTO El alcalde de Pizarra (Málaga), Félix Lozano, ha mostrado este domingo su "máxima repulsa" tras conocerse el asesinato de la mujer esta madrugada en una calle del municipio. En un audio remitido a Europa Press, Lozano ha trasladado la "condena abierta" por parte del Consistorio, y ha confesado que "no dan crédito" por este crimen, en el que una mujer ha sido tiroteada por su antiguo compañero sentimental en plena calle. Lozano ha lamentado que el pueblo pizarreño "amanece con mucho dolor y destrozado", y ha anunciado se va a celebrar un pleno "extraordinario y urgente", con un solo punto en el orden del día para manifestar la "repulsa" por estos hechos. También ha apuntado la convocatoria de un minuto de silencio a la puerta del Consistorio. "Tenemos que elevar la voz, manifestarnos, seguir peleando para que estos asesinatos no vuelvan a suceder", ha subrayado. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, y se han cancelado todas las actividades de carácter municipal. Las banderas, además, ondearán a media asta durante las próximas tres jornadas.