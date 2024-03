Ter Stegen: "Queremos llegar al 'Clásico' con la posibilidad de meternos ahí"

Madrid, 17 mar (EFE).- Marc André Ter Stegen, portero del Barcelona, expresó este domingo que "es muy difícil" ganar en el Metropolitano al Atlético de Madrid y remarcó su objetivo de llegar al 'Clásico' contra el Real Madrid con opciones de competir por LaLiga.

"Al final, se trata de hacer los deberes, que, como los de hoy, son más complicados. Era un partido muy tenso e importante para los dos equipos. Queremos llegar al 'Clásico' con la posibilidad de hacer un buen partido y meternos ahí", expresó en 'Dazn'.

"Muy bien, muy contento. Al final es un partido muy complicado. Ganar aquí es muy difícil y lo conseguimos de una manera espectacular", explicó el guardameta, que se siente "muy bien a nivel personal", pero se alegra "mucho por el equipo" por la portería imbatida: "Al final, todos defendemos. Se ha visto en las últimas jugadas. Es un logro del equipo".

También habló de Joao Félix. "Es un partido especial. No le he visto durante la semana con otras sensaciones. Le he visto igual, incluso mejor. Le ha salido bien hoy", afirmó. EFE

