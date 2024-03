Sábado, 16 de marzo de 2024 (18.00 GMT)

RUSIA ELECCIONES

Al menos 74 detenidos en Rusia durante la tercera jornada de las elecciones presidenciales

Moscú (EFE).- Al menos 74 personas fueron detenidas el domingo en Rusia durante la tercera jornada de las elecciones presidenciales, en las que el el actual presidente, Vladímir Putin, aspira a revalidar su mandato. Según informó el portal OVD-Info, que vela por el derecho de los detenidos por la policía, las detenciones se practicaron en 17 ciudades del país, incluido Moscú.

RUSIA ELECCIONES

Los rusos votan contra Putin al mediodía en masiva acción opositora

Moscú (EFE).- Un gran número de rusos acudió hoy a las 12.00 del mediodía a votar contra el candidato del Kremlin, Vladímir Putin, en una masiva muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la reelección del presidente y la guerra en Ucrania. "Mediodía sin Putin" es una iniciativa del exiliado político liberal Maxim Reznik, quien calificó las elecciones de "operación electoral especial con el fin de demostrar la unidad del Führer y la nación", y fue apoyada antes de morir en prisión por el líder opositor, Alexéi Navalni.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu avisa que las "presiones internacionales" no detendrán la guerra en Gaza

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó este domingo, antes de reunirse con el gabinete de guerra de cara a una nueva ronda de negociaciones de tregua en Gaza, que no va a detener la guerra ni convocar elecciones pese a las crecientes "presiones internacionales". El primer ministro reiteró sus tres grandes objetivos: eliminar a Hamás, liberar a los rehenes y garantizar que Gaza "ya no represente una amenaza contra Israel", lo que dijo implicaría invadir Rafah.

HAITÍ CRISIS

Siguen los saqueos en puertos de la capital de Haití

Puerto Príncipe (EFE).- El principal puerto de Puerto Príncipe, la capital haitiana, fue saboteado nuevamente por parte de bandidos armados, que saquearon contenedores de instituciones nacionales e internacionales, informaron fuentes gubernamentales. Vídeos que circulan por las redes sociales muestran a cientos de personas saqueando decenas de contenedores, llevándose todo lo que encontraban a su paso en este puerto situado en un barrio obrero controlado por el grupo armado de Jimmy Cherizier, alias Barbecue.

CRISIS MIGRATORIA

La frontera sur de México se prepara para recibir un nuevo éxodo de Haití ante la crisis

Tapachula (México) (EFE).- Migrantes y activistas de la frontera sur de México esperan una nueva oleada de migrantes ante la actual crisis en Haití, cuya migración irregular en territorio mexicano se multiplicó por 10 en 2023 y representó el principal país de origen de las solicitudes de asilo. La violencia en Puerto Príncipe, la capital haitiana, aumentó desde que el 28 de febrero el primer ministro, Ariel Henry, se comprometió a celebrar elecciones antes de agosto de 2025, pese a que él debió concluir su mandato el pasado 7 de febrero.

UCRANIA GUERRA

Rusia derriba otros cuatro drones sobre Bélgorod y denuncia nuevo intento de incursión

Moscú (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo otros cuatro drones sobre la región de Bélgorod e impidieron una nueva incursión de tropas ucranianas en ese territorio fronterizo, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso. Esta mañana Defensa había informado de otros tres aparatos no tripulados de Kiev que fueron derribados en esa región fronteriza.

CHAD VIOLENCIA

Al menos 17 muertos en una operación del Ejército de Chad contra grupos de bandidos

Yamena (EFE).- Al menos 17 personas, incluyendo doce presuntos delincuentes, tres soldados y dos civiles, murieron este domingo durante una operación del Ejército de Chad contra grupos de bandidos en el sur del país, cerca de la frontera con el vecino Camerún, confirmaron a EFE las autoridades. La operación se produjo hacia las 11.00 de la mañana (10.00 GMT) de este domingo en una zona boscosa, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Mbaibokoum, en la provincia de Logone Oriental.

ISLANDIA VOLCÁN

La erupción volcánica en Islandia, la cuarta desde octubre, pierde fuerza

Copenhague (EFE).- La erupción volcánica en la península de Reykjanes, en Islandia, la cuarta desde octubre pasado, perdió fuerza, al igual que la actividad sísmica, informó este domingo la Oficina Meteorológica de este país nórdico (IMO, en inglés). "La erupción volcánica, que comenzó a las 20.23 del sábado, continúa pero durante la noche su intensidad disminuyó y ahora hay tres aperturas activas en la fisura eruptiva", de unos tres kilómetros de longitud, señaló la IMO en su boletín.

R.UNIDO MÚSICA

Fallece a los 73 años el líder de los Cockney Rebel, Steve Harley, por un cáncer

Londres (EFE).- El líder del grupo de rock británico Cockney Rebel, Steve Harley, conocido sobre todo por la canción "Make Me Smile (Come Up and See Me)" ha fallecido a los 73 años tras haber sido sometido a un tratamiento por cáncer, informó este domingo su familia. Ese conocidísimo tema, que todavía hoy se escucha, alcanzó el número uno de las listas de éxitos en 1975. Harley había estado de gira hasta hacía poco pero se vio obligado a que cancelar los conciertos que le quedaban para someterse a un tratamiento de un cáncer no especificado. EFE

