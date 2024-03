Sábado, 16 de marzo de 2024 (09:00 GMT)

RUSIA ELECCIONES

Se dispara la afluencia a los colegios electorales durante el "Mediodía contra Putin"

Moscú (EFE).- La afluencia a los colegios electorales se disparó este domingo en varias ciudades de Rusia coincidiendo con la acción opositora "Mediodía contra Putin". Según pudo constatar EFE, el número de los votantes se incrementó varias veces en Moscú a mediodía local (09.00 GMT), hora señalada por la oposición para acudir a los centros de votación con el fin de mostrar su repulsa al presidente ruso, Vladímir Putin, que busca la reelección para un quinto mandato.

ISRAEL PALESTINA

Scholz dice gran número de víctimas en Rafah podría dificultar una solución pacífica

Berlín (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó hoy desde Jordania que un gran número de víctimas que podría provocar una ofensiva militar terrestre por parte del Ejército israelí en Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, dificultaría enormemente una solución pacífica en la región de Oriente Medio. "Para mi está muy claro que ahora se trata de concretar la posibilidad en conversaciones en curso de un alto el fuego mas duradero y prevenir una ofensiva militar terrestre", dijo Scholz tras reunirse en Jordania con el rey Abdalá II antes de viajar a Israel, donde se reunirá con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el presidente, Isaac Herzog.

UCRANIA GUERRA

Macron insiste en no descartar la hipótesis de enviar tropas a Ucrania

París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, insiste en que no hay que descartar la hipótesis de que los europeos tengan que enfiar fuerzas militares a Ucrania si es necesario para frenar la invasión rusa. En una entrevista que publica este domingo el diario Le Parisien, Macron recalca que "muchos países de Europa, y no de los más pequeños, están en nuestra línea" de no mostrar debilidad ante el Kremlin.

UE EXTERIORES

La UE espera pactar sanciones por muerte de Navalni y contra Hamás y colonos israelíes

Bruselas (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) esperan lograr mañana un acuerdo político para imponer sanciones al movimiento islamista Hamás, a los colonos israelíes violentos de Cisjordania y a personas y entidades relacionadas con la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni. Los principales asuntos del Consejo de Exteriores de la UE serán, como en los últimos meses, la guerra en Ucrania y en la Franja de Gaza.

TAIWÁN LATINOAMÉRICA

Taiwán propone ayudas de 154 millones de dólares para América Latina y el Caribe en 2024

Taipéi (EFE).- El Gobierno taiwanés ha propuesto un presupuesto de cooperación internacional para sus aliados de América Latina y el Caribe valorado en 4.870 millones de dólares taiwaneses (154 millones de dólares, 141 millones de euros) en 2024. Este paquete de ayudas, que se centrará principalmente en programas de infraestructura y desarrollo social, es ligeramente inferior al aprobado en 2023, cuando fue de 4.960 millones de dólares taiwaneses (156 millones de dólares, 144 millones de euros), recogió este domingo el periódico local Taipei Times.

R.UNIDO MONARQUÍA

Catalina podría abordar el misterio sobre su salud en un evento público, según allegados

Londres (EFE).- La princesa de Gales podría abordar el misterio que rodea su estado de salud, del que no hay detalles, en algún evento público a su debido tiempo, según apuntan allegados a Catalina y su esposo, Guillermo, al dominical británico The Sunday Times. La princesa se sometió a una "operación abdominal" el pasado 16 de enero en un hospital de Londres, de la que se recupera apartada de los eventos oficiales y no se espera que se reincorpore a sus tareas públicas hasta, al menos, después de Semana Santa.

ÁFRICA INTERNET

Cinco semanas para restaurar internet en varios países africanos tras la rotura de cables

Accra (EFE).- Las autoridades de Ghana revelaron que será necesario un plazo de al menos cinco semanas para restaurar los servicios de internet después de que el país se viera afectado junto con otra docena de naciones africanas por interrupciones desde el pasado jueves a causa de daños en cables submarinos. "Los proveedores de servicios de aterrizaje de cables submarinos han identificado de manera remota las ubicaciones aproximadas de los daños y han hecho preparativos para enviar embarcaciones de reparación a la localización", señaló en un comunicado recogido a última hora de este sábado por medios locales la Autoridad Nacional de Comunicaciones ghanesa (NCA, en inglés).

AUSTRALIA CICLÓN

El norte de Australia se prepara para el embate del ciclón tropical Megan

Sídney (Australia) (EFE).- El norte de Australia se prepara este domingo para el embate del ciclón tropical Megan, que se acerca a sus costas con tachas de viento de hasta 165 kilómetros por hora con la categoría tres en una escala sobre cinco, según el servicio meteorológico australiano. El ciclón se acerca a las costas australianas moviéndose en dirección sur-sureste hacia el Golfo de Carpentaria, donde la Oficina Australiana de Meteorología espera que toque tierra en la noche del lunes al martes y vaya perdiendo fuerza mientras avanza en el estado del Territorio Norte. EFE

