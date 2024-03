Rusia intercepta una ola de drones de Ucrania en ocho regiones del país, incluidas Moscú y Belgorod

Las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército ruso han interceptado durante la madrugada de este domingo un total de 35 drones ucranianos en ocho provincias distintas, Moscú incluida, notificando la muerte de una persona en un incendio consecuencia del ataque de las tropas ucranianas en la región de Kuban. "Durante la noche y la mañana del 17 de marzo, se han detenido los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas utilizando vehículos aéreos no tripulados contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia", ha escrito el Ministerio de Defensa ruso este domingo por la mañana en su canal de Telegram. Defensa ha matizado que "los medios de defensa aérea han interceptado y destruido 35 vehículos aéreos no tripulados sobre los territorios de Moscú (4), Belgorod (3), Kaluga (2), Oryol (1), Rostov (1), Yaroslavl (4), Kursk (3) y Krasnodar (17). En torno a las 03.00 horas (hora local), la sede operativa del territorio de Krasnodar, en la región de Kuban, había informado de un "intento de ataque terrorista por parte del régimen criminal de Kiev" con "varios vehículos aéreos no tripulados que han intentado atacar la refinería de petróleo de Slaviansk". "Según el EDDS de la región de Slaviansk, los drones fueron neutralizados, pero se produjo un incendio como consecuencia de la caída de uno de los aparatos", explicó la Administración regional en un mensaje de Telegram, en el que detallaba que "en la extinción del incendio han participado 83 personas y 25 equipos". Si bien en un primer momento no se informó de víctimas mortales, un mensaje posterior se indicó que, "según informes preliminares, durante el ataque del UAV murió una persona, siendo la causa preliminar de la muerte un ataque cardíaco". El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha comunicado más tarde la destrucción de dos drones que volaban hacia la capital sobre Domodedovo, cerca de Moscú, como parte de un ataque que "no ha dejado víctimas ni daños en el lugar donde han caído los escombros". Avanzada la noche, Sobyanin ha notificado que "las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa en el distrito urbano de Ramensky han repelido el ataque de otro dron que volaba hacia Moscú", instantes antes de derribar en el distrito urbano de Stupino otro vehículo no tripulado que se movía en la misma dirección. Como consecuencia, las operaciones de los aeropuertos de Vnukovo, Domodedovo y Zhukovski se han reducido considerablemente durante algunas horas mientras las 2tripulaciones de los aviones, los controladores aéreos y los servicios aeroportuarios tomaban todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos como la principal prioridad". Las tres instalaciones moscovitas han vuelto a operar a pleno rendimiento horas después. Por último, el gobernador de la región de Belgorod, Viacheslav Gladkov, denunció un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la aldea de Oktiabrski, sobre la que se han lanzado cuatro drones "que han arrojado artefactos explosivos". "Las explosiones no han causado víctimas, pero sí daños en las líneas de suministro de electricidad y gas", según Gladkov, que aseguró que "los equipos de emergencia comenzarán a reconectar a los suscriptores en un futuro próximo". Poco después, el Ejército ruso ha confirmado el derribo de otros 12 cohetes ucranianos sobre la región, lanzados desde sistemas de lanzamiento múltiple de proyectiles. "Los sistemas de defensa aérea en servicio destruyeron todos los cohetes que se encontraban en el aire sobre la región de Belgorod", ha informado el departamento. Concretamente, Defensa ha identificado nueve proyectiles procedentes del sistema de lanzamiento múltiple RM-70 Vampire y otros tres proyectiles del sistema de lanzamiento múltiple Uragan. Esta oleada de ataques llega después de que el gobernador de la región rusa de Briansk denunciará a última hora del sábado el lanzamiento sobre su territorio de un misil balístico ucraniano, el mismo día en el que el Ministerio de Exteriores ruso había notificado la muerte de 15 personas como consecuencia de las agresiones de Ucrania en los dos últimos días.