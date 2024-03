Rappel defiende a Bárbara Rey tras los ataques de su hijo

El testimonio de Ángel Cristo Jr. sobre su madre y su hermana causó un gran revuelto en España y cuando pensábamos que esa polémica ya había pasado, nos enterábamos de que concursaría en 'Supervivientes 2024'. Como era de esperar, en Honduras también ha hablado de su familia y no precisamente en términos positivos. Este sábado pudimos hablar con Rappel en el cumpleaños de Luis Rollán y nos confesó algo que desconocíamos hasta ahora: "Yo he conocido un final muy triste de Ángel Cristo, que no lo voy a contar porque pertenece para mi secreto y para Bárbara Rey. No lo he contado ni lo voy a contar. Lo comenté con Bárbara, Bárbara lo sabe, pero ni ella supo aquel final tan triste de Ángel". Algo que solamente sabe él y Bárbara, y de lo que espera que "Dios lo haya perdonado porque era una buena persona, confundido en muchas cosas, muy enamorado de su mujer, muy enamorado de su mujer y bueno pues una vida al final que se confundió y lo pagó, yo le deseo que esté en el más allá gozando del descanso eterno, cuidando de bárbara porque él la quiso mucho y ayudando a sus hijos porque creo que él los ayuda desde el más allá". En cuanto al hijo de Bárbara, el vidente nos asegura que "Ángel es impulsivo, Ángel tiene un carácter impetuoso", pero que "en el fondo no es mal chico, pero yo creo que piensa, a lo mejor dice las cosas que no las piensa dos veces, es muy impulsivo" Sobre Sofía, Rappel dejaba claro que "es más equilibrada, más sensata, ella se vuelca mucho en querer y proteger a su madre. Y bueno, pues es una situación un poco conflictiva la que viven y a mí me da mucha pena cuando a veces". Además, ha confesado que "cuando le he visto hablar mal de su madre, pues me ha dolido porque creo que de una madre nunca puedes hablar mal, aunque sea, fíjate, aunque sea una mala persona con ellos" y defendía que "Bárbara Rey no ha sido mala madre nunca, ni fue mala esposa. Y al final lo que pasa es que sufrió mucho con Ángel, porque ella se casó muy enamorada de Ángel, y Ángel de ella, eran una pareja que estaban enamoradísimos". En cuanto a qué cree que pasará entre madre e hijo, Rappel lo tiene claro: "Yo veo que va a rectificar un poco. Se va a ir dando cuenta de muchas cosas, y dicen que rectificar es de sabios y él yo creo que va a acabar un poco, pues, no te digo cediendo, pero valorando un poquito más su madre". Por último, entiende que cuando Ángel ha hablado mal de su familia, lo ha hecho porque "han sido momentos de rabia, de confusión, de incomprensión, pero yo creo que no han sido palabras que él las haya dicho desde el corazón".