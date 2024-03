Pakistán dice que Afganistán acoge más de 5.000 talibán paquistaníes y exige a Kabul que fuerce su rendición

El representante especial de Pakistán para Afganistán, Asif Durrani, ha asegurado que Afganistán acoge ahora mismo a más de 5.000 combatientes de Tehrik - Taliban Pakistán (TTP), los llamados "talibán paquistaníes" y ha pedido a las autoridades talibán de Kabul que obliguen al grupo a rendirse como condición imprescindible para reanudar las conversaciones de paz suspendidas desde 2022. "Ahora mismo estimamos que acogen a entre 5.000 y 6.000 talibán paquistaníes y, si incluimos a sus familias, el número se dispara a los 70.000", ha asegurado Durrani durante un foro de estudios en Islamabad. Los talibán paquistaníes, que tienen su base de operaciones en la porosa frontera entre los dos países, se distinguen de los talibán afganos en asuntos organizativos pero siguen la misma interpretación rigorista del islam suní, son responsables según Islamabad de más de 70.000 muertos durante dos décadas de violencia. Este mismo sábado un ataque contra un complejo militar dejó al menos siete militares paquistaníes muertos en la región de Waziristán del Norte. En relación a la suspensión de las conversaciones de paz, Durrani esgrimió que el Gobierno paquistaní no tiene confianza alguna en el grupo armado, al que se le exigían dos condiciones: rendirse y someterse a la Constitución nacional, según recoge el diario 'Dawn'. De igual modo, y como también pide Islamabad, los talibán paquistaníes no han respondido a la justicia por sus "atroces crímenes", entre ellos el ataque de 2014 contra la Escuela Pública del Ejército en Peshawar, que dejó 150 muertos y más de un centenar de heridos. Tras instar a los talibán afganos a que fuercen la rendición de sus camaradas paquistaníes, el enviado especial señaló especialmente a India por su papel en este conflicto como presunto mecenas de este grupo, algo que Nueva Delhi ha desmentido en numerosas ocasiones. Durrani, en este sentido, volvió a señalar que el actual régimen talibán no dispone de los recursos económicos necesarios para dar cobijo a tantos combatientes y es por ello que, según sus palabras, actúan como intermediarios del dinero que India proporciona a los talibán paquistaníes, a los que ve como un oportuno factor de desestabilización. El movimiento fundamentalista afgano no ha respondido a estas declaraciones por el momento.