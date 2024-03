Níger abandona oficialmente los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos

La junta militar de Níger ha anunciado este sábado de manera oficial la recisión de los acuerdos de cooperación militar que vinculan al país con Estados Unidos, apenas unos días después de una serie de reuniones de trabajo con una delegación estadounidense centradas en la transición militar en curso en Níger y en la cooperación entre ambos países. "El Gobierno de Níger, teniendo en cuenta las aspiraciones y los intereses de su pueblo, ha decidido con toda respetabilidad abandonar con efecto inmediato el acuerdo relativo al estatuto del personal militar de Estados Unidos y de los empleados civiles de su Departamento de Defensa en los territorios de la República de Níger", ha expresado el coronel nigerino Amadou Abdramane en un videocomunicado publicado en la red social X, antes Twitter El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), como se conoce a la junta militar que derrocó el pasado 26 de julio al presidente electo Mohamed Bazoum, ha reafirmado su "compromiso solemne y responsable" de volver "lo antes posible a una vida constitucional normal" y ha criticado que EEUU niegue a Níger "el derecho a elegir a los socios" que le ayudarán en el proceso. A este respecto, las autoridades nigerinas han "denunciado enérgicamente la actitud condescendiente del jefe de la delegación estadounidense hacia el Gobierno y el pueblo de Níger, acompañada de la amenaza de represalias". "Esta actitud puede minar la calidad de nuestras relaciones seculares y socavar la confianza entre nuestros dos Gobiernos, ya dañada por los acontecimientos del 19 de octubre de 2000", ha argumentado el coronel. Abdramane ha reprochado asimismo a EEUU "las falsas acusaciones" sobre la supuesta firma de "un acuerdo secreto iraní con la República Islámica de Irak", criticando que "ese planteamiento cínico, utilizado habitualmente para desacreditar, demonizar y justificar sus amenazas contra los Estados, recuerda a la segunda guerra de Irak". "Todos los acuerdos firmados por Níger desde la creación del Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria respetan el derecho internacional y las normas de transparencia", ha aseverado el representanta del CNSP, reafirmando "su solemne compromiso de cooperar en un espíritu de transparencia y respeto de su sociedad con todos los países y pueblos amantes de la paz y la justicia, de conformidad con las normas del Derecho Internacional". PRESENCIA "ILEGAL" e "INJUSTA" DE EEUU EN NÍGER En lo relativo a la cooperación entre ambos países, especialmente a la cooperación militar y la lucha contra el terrorismo, el coronel Abdramane ha descrito la presencia de EEUU en Níger como "ilegal", argumentando que "viola todas las normas constitucionales y democráticas que exigirían que el pueblo soberano, en particular a través de sus representantes elegidos, fuera consultado sobre la instalación de un Ejército extranjero en territorio nacional". "Fue mediante una simple nota verbal, la número 174 de 6 de julio de 2012, que la parte estadounidense impuso unilateralmente a Níger un acuerdo relativo al estatuto de los militares y empleados civiles del Departamento de Defensa estadounidense en el territorio nigerino. Este acuerdo no sólo es profundamente injusto en su contenido, sino que además no responde a las aspiraciones e intereses del pueblo de Níger", ha sentenciado. El CNSP ha subrayado, además, que "desde el 26 de julio de 2023 y el advenimiento del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, el Gobierno de EEUU ha decidido unilateral y abruptamente suspender su cooperación militar en violación del acuerdo impuesto al pueblo de Níger", pero "sin seguir su lógica, que le obligaría a retirar sus tropas del territorio nigerino". Tras el anuncio, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha dicho estar al tanto de la declaración del CNSP, "que se produce tras francas discusiones a altos niveles en Niamey esta semana sobre nuestra preocupación por la trayectoria del CNSP", y ha asegurado que el Gobierno estadounidense "está en contacto con el CNSP". "Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea necesario", ha garantizado Miller en una publicación en su cuenta en X.