Netanyahu acusa de intromisión al líder demócrata en el Senado de EEUU al recomendar elecciones en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acusado de intromisión al líder del Partido Demócrata en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, que esta semana recomendó la posibilidad de que el mandatario declarara elecciones anticipadas en el país tras percibir que los israelíes habían perdido su confianza en él. "Me parecen declaraciones completamente inapropiadas", ha manifestado el primer ministro en declaraciones a las cadenas CNN y Fox News. "Es algo que no tenía que haber dicho y me parece un error intentar reemplazar a los líderes electos de una democracia hermana y una férrea aliada de Estados Unidos", ha añadido Netanyahu. "No me parece correcto en ningún momento, especialmente en tiempo de guerra", ha zanjado. Ese jueves, Schumer (considerado el político judío más destacado del Partido Demócrata), indicó que la ultranacionalista coalición de Gobierno israelí "ya no cubre las necesidades de Israel después del 7 de octubre", fecha de los atentados de Hamás que detonaron la actual guerra en Gaza, ni tampoco cuenta con el apoyo de una "mayoría" de ciudadanos. "El mundo ha cambiado desde entonces", esgrimió Schumer, que reprochó a Netanyahu y a sus socios de gobierno "una visión anclada en el pasado". Sobre el primer ministro, consideró que estaba anteponiendo su "supervivencia política" a los intereses nacionales y le hizo responsable de que el apoyo internacional a Israel esté "en mínimos históricos".