Marta Pombo sorprende anunciando su segundo embarazo

La familia Pombo suele utilizar sus redes sociales para anunciar las buenas y no tan buenas noticias de su día a día. Es por ello por lo que en abril de 2022 la influencer compartía un vídeo en el que estaba tumbada en la playa y su pareja, Luis Zamalloa, le daba un tierno beso en la tripita acompañado del texto: "Adivina, adivinanza... QUE TIENE MARTA EN LA PANZA? Este año llega cargado de MUCHA felicidad. Que ganas de que llegue octubre y conocerte". Así, anunciaban su primer embarazo como pareja y hoy, Marta volvía a compartir en su Instagram la buena nueva. En esta ocasión, lo hacía con un vídeo más casero, en el que hemos podido ver tanto su reacción como la de su marido. Marta se grababa con la cámara frontal y se tapaba la boca al descubrir la segunda línea en el test de embarazo. Sorprendía la manera en la que pedía a Luis que acudiera al baño diciendo: "Zama, ¿me ayudas a arreglar una cosa del baño?" a lo que él respondía "la tapa, ¿no?" y acudía en su ayuda con la pequeña Matilda en brazos sin esperarse lo que se iba a encontrar. Tras mirar el test de embarazo que Marta tenía en la mano, Luis vocalizaba un "¿de verdad?" y se ponía a bailar y canturrear con su hija en brazos. Enseguida, el matrimonio se fundía en un entrañable abrazo con la que ahora es su hija mayor entre ellos. No faltaban las miradas cómplices llenas de emoción pensando que, a partir de ahora, son uno más en la familia. Según cuenta Marta en la descripción del vídeo, su marido reaccionaba casi sin palabras y controlando su emoción porque "había gente en casa", lo que indica que la influencer no quiso o no pudo esperar más tiempo a que se quedaran solos para hacerse la prueba. La familia Pombo crece una vez más y los comentarios de la publicación rápidamente se llenaban de mensajes de ánimo y enhorabuena como el de María Pombo, quien comentaba "Matilda en su big sister era" o el de Lucía Pombo con un "Dios de mi vida!!!! que emoción de verdad".