Macron insiste en que puede que haya que enviar tropas a Ucrania "en algún momento"

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reiterado que es posible que haya que enviar tropas occidentales a suelo ucraniano para colaborar en la guerra contra Rusia "en algún momento" pese a las reservas de otros aliados. "Puede ser que en algún momento tengamos que efectuar operaciones sobre el terreno", ha afirmado Macron en una entrevista con el diario 'Le Parisien' publicada en la noche del sábado. "Yo no lo quiero. No voy a tomar la iniciativa, (pero) puede que sean necesarias las operaciones sobre el terreno para contrarrestar a las fuerzas rusas (...). La fuerza de Francia es que podemos hacerlo", ha añadido. Macron ha resaltado además que Rusia no es "una gran potencia" y que su presidente, Vladimir Putin, "tiene un discurso de miedo" frente al que "no debemos dejarnos intimidar". "Rusia es una potencia mediana con armas nucleares, pero su PIB es muy inferior a la de los europeos, inferior al de Alemania o Francia", ha destacado. En cuanto a las elecciones presidenciales en Rusia, que se celebran de viernes a este domingo, Macron ha asegurado que no felicitará a Putin si gana. "La muerte de (el opositor) Alexei Navalni y la prohibición de todos sus oponentes significa que no podremos felicitar a nadie en unas elecciones rodeadas de la muerte de quienes luchan por el pluralismo en Rusia", ha argumentado. El inquilino del Palacio del Elíseo se ha referido también a las discrepancias con Alemania con respecto a la guerra en Ucrania y ha destacado que Berlín tiene "una cultura estratégica de enorme precaución y de no intervención" por lo que "mantiene las distancias con las potencias nucleares", no como Francia. Sin embargo, no cree que haya diferencias insalvables y ha recordado su viaje a Alemania del pasado viernes. "Quise venir a Alemania para que no se generara un debate sobre diferencias estratégicas que no existen (...). Tenemos una gran afinidad en los objetivos y en la situación. Es la forma de traducirlos la que es distinta. Alemania gasta más que Francia, tiene más margen presupuestario, lo cual es estupendo. Francia puede hacer cosas que Alemania no puede", ha explicado.