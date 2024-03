Los empresarios prevén más ingresos y empleo, pero crece su preocupación por el contexto normativo y político

Los empresarios españoles confían en crecer en términos de facturación, inversión y, de forma más comedida, en generación de empleo en 2024, si bien muestran una mayor preocupación por el contexto político y regulatorio. Así lo ponen de manifiesto los más de 1.350 empresarios y directivos que han participado en la encuesta 'Perspectivas España 2024", realizada por KPMG en colaboración con CEOE, que este año llega a su vigésima edición. Es estudio refleja que un 71% de los empresarios encuestados prevé que sus ventas se incrementen en los próximos 12 meses, frente al 70% del año pasado, mientras que el 53% aumentará sus inversiones, frente al 50% el año anterior. Por su parte, un 40% tiene previsto crecimientos de su plantilla, 2 puntos porcentuales más que en 2023. Sin embargo, estas perspectivas de crecimiento contrastan con la inquietud que les genera el entorno actual. En este sentido, a la hora de valorar la principales amenazas para la economía española, el 48% destaca la inseguridad jurídica, un 44% apunta a la incertidumbre política y un 30% señala los cambios regulatorios. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que las empresas necesitan un clima "de confianza, de moderación y entendimiento, con menor incertidumbre y con una mayor calidad normativa e independencia de las instituciones". LA MITAD DE EMPRESARIOS CALIFICA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE "REGULAR" En lo que respecta a la situación económica actual y su evolución en este ejercicio, los empresarios y directivos se muestran prudentes, ya que un 54% de los encuestados califica la coyuntura económica como regular, frente al 57% del año pasado. Sobre sus previsiones para el cierre de año, un 45% de los participantes en el sondeo anticipa que la economía española evolucionará a peor o mucho peor, porcentaje similar al de 2023 (44%), mientras que un 41% cree que no experimentará cambios. A pesar de que la inflación se ha contenido en los últimos meses, la preocupación por el alza de precios se mantiene, dado que casi dos de cada tres encuestados (63%) afirman que el impacto del alza de los precios en sus márgenes de beneficio ha sido alto o muy alto en 2023. Así tres fenómenos relacionados con la inflación se sitúan como principales amenazas para el negocio en los próximos 12 meses: el riesgo de demanda (34%), la volatilidad de los precios de las materias primas (33%) y los tipos de interés (27%). Con todo, el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, ha señalado que los empresarios se muestran más preocupados por el incierto entorno económico y geopolítico, ante lo que demandan estabilidad, especialmente en el ámbito normativo. EL 29% DE EMPRESAS DESCARTA INTEGRAR LA IA EN SU DÍA A DÍA El informe también refleja que la digitalización y el talento se afianzan en las agendas corporativas al no ser solo las dos prioridades estratégicas más comunes entre los encuestados, tal y como señalan el 69% en el primer caso y el 60% en el segundo, sino también los dos principales retos, con el 63% y 62% de la muestra, respectivamente. En cuanto a la implantación de la inteligencia artificial generativa, el número de encuestados que prevé ponerla en marcha en su negocio en los próximos meses es el 37% y duplica al de los que ya lo han hecho, que se sitúa en el 17%. No obstante, un 29% de los encuestados aún descarta integrarla en su día a día. Sobre las previsiones de operaciones corporativas, estas se mantienen similares a las del año pasado ya que el porcentaje de directivos que esperan cerrar adquisiciones en los próximos 12 meses es del 27%, dos puntos más que en 2023.