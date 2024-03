Lara Dibildos confiesa lo difícil que ha sido actuar en el aniversario de la muerte de su madre

Muy emocionada, Lara Dibildos vivía este sábado un día de lo más especial encima del escenario. Actuaba en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, con su obra 'Estado de alarma' y al terminar no dudaba en dedicársela a su madre por cumplirse el primer aniversario de su muerte. Tras la actuación, la hija de Laura Valenzuela hablaba para las cámaras de Europa Press en exclusiva y nos confesaba que "hace un año, ella falleció el 17, mañana, pero bueno, hoy sábado por la tarde, a esta hora, ya estábamos despidiéndonos". Un día que le hace recordar ese momento tan doloroso para ella, pero que la actriz lo ha disfrutado encima del escenario y homenajeándola por todo lo alto. En ese sentido, Lara nos desvelaba que "me cuesta muchísimo" subirse encima de las tablas y recordarla. "Ya has visto que me emociono enseguida, también porque... Cuando llegan estos días, es como que te pega otro bajón, ya estás mejor, y los recuerdos todo el día... Es complicado. Pero bueno, también a la vez es emocionante, porque yo sé que ella estaría súper orgullosa" explicaba la actriz. La colaboradora de televisión tiene claro que "si me ve que sigo trabajando, que sigo currándomelo, y que sigo un poco lo que ella me enseñó que era trabajar, trabajar, currármelo y ganarme mi sitio, pues yo sé que ella estaría muy orgullosa". En cuanto a la fuerza que tuvo en el día de ayer para sacar la obra adelante, Lara nos comentaba que "me ha costado mucho subirme, porque sabía que me iba a emocionar y que tenía que tirar. Y no quería derrumbarme, ¿no? Y es difícil", pero se alegraba porque "ha salido una función bonita, el público se ha muerto de risa y hacer reír es lo que más a un actor le puede... Y hacer sentir, lo que más disfruta un actor". Por último, Lara nos aseguraba que su madre "estaba en primera fila, seguro" y destacaba lo mucho que sus hijos echan de menos a su abuela: "Sus nietos, imagínate, sus nietos, su nona, que le llamaban nona, era la mejor abuela del mundo".