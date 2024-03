Lara Dibildos, completamente emocionada en Aranjuez, homenajea a su madre encima del escenario

Este domingo se cumple un año del triste fallecimiento de Laura Valenzuela, una de las grandes presentadoras de televisión de nuestro país a la que muchos denominaron 'la gran diva de la pantalla'. Su hija, Lara Dibildos, ha querido homenajearla por todo lo alto: en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, en su obra 'Estado de Alarma'. Lara rompió a llorar sobre el escenario cuando el personaje que interpreta habla del fallecimiento de su madre... la actriz decía el texto, visiblemente emocionada y se ponía en su piel transmitiendo un gran sentimiento: "Pues porque yo también perdí a los míos. ¿Tú qué te crees? ¿Qué eres el único? Mi padre nos abandonó cuando yo era un bebé, no sé nada de él. Y mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. ¿Sabes una cosa? Que no pasa ni un día que no me acuerde de ella". Una escena de lo más impresionante en la que pudimos ver el dolor de Lara al homenajear a su madre como mejor sabe hacer, encima de un escenario... pero esto no fue todo, ya que al terminar la obra se dirigió al público y dijo: "Ha pasado un año que... Un día como hoy... Hace un año, un día como hoy, me acababa de despedir de mi madre". Sin poder contener las lágrimas, la actriz se emocionaba y le dedicaba unas bonitas palabras a su madre: "Así que si me dejan, me gustaría dedicárselo" y lanzaba un beso al cielo y exclamó: "Para ella". A lo largo de esta semana, Lara ha estado en diversos programas de televisión, en 'Y ahora Sonsoles' y también ayer la pudimos ver a través de videollamada en 'DCorazón' y en todos ya avisó que la obra se la dedicaría a su madre a modo homenaje.