La presidenta de Honduras llama a la CELAC a "actuar de forma inmediata" para solucionar la crisis en Haití

La presidenta de Honduras y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Xiomara Castro, ha convocado este sábado a los Gobiernos de los 33 países miembro para buscar una solución "inmediata" a la crisis que sufre Haití y ha pedido a las autoridades del país que lideren dicha respuesta. "Invoco la Declaración de Kingstown sobre Haití, que en su inciso 72 subraya: La crisis actual exige una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos", ha expresado Castro en un comunicado difundido a través de la red social X, antes Twitter. La representante de la CELAC ha enfatizado que corresponde a Haití liderar la referida solución y ha sugerido que esta debe abarcar "un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos". A este respecto, Castro ha recordado que los Estados miembro de la comunidad han de acogerse a la declaración de Kingstown, aprobada a principios de marzo, y que "bajo ninguna excusa" deben "permitir una acción militar que viole el principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos". "Señores presidentes y primeros ministros de la CELAC, les exhorto actuar de forma inmediata y eficiente en consecuencia a los acontecimientos que sufre el pueblo haitiano que amenazan la paz regional", ha agregado la mandataria hondureña, asegurando que la CELAC "dará todo el apoyo necesario e incondicional a Haití". La actual oleada de violencia en Haití, que se cebó con los aeropuertos en un momento en el que el jefe de Gobierno se encontraba de visita oficial a Kenia, obligó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia y un toque de queda tras una fuga masiva de presos de las dos principales cárceles de la capital, Puerto Príncipe. Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', lanzó un órdago al primer ministro, a quien amenazó con sumir al país en una "guerra civil" si no presentaba su dimisión en un contexto de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. El primer ministro del país, Ariel Henry, llegó al poder en julio de 2021, dos días antes del asesinato de Moise, por lo que no llegó a ser investido en el cargo. Este lunes, Henry ha presentado su dimisión en medio de la ola de violencia que ha terminado por estallar y que no le ha permitido volver al país caribeño, ya que ha coincidido con una gira oficial internacional.