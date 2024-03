La población saharaui de Tinduf sigue en situación de emergencia alimentaria, alertan ONG

El Consorcio de ONG que apoya a la población saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, vive una situación humanitaria de "continuo deterioro" hasta llegar al extremo de la "emergencia alimentaria". Las últimas encuestas realizadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la situación nutricional en los campamentos han mostrado un empeoramiento de los indicadores, en particular en lo que se refiere a las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes y el retraso del crecimiento entre la población infantil menor de cinco años, lo que amenaza los avances logrados hasta 2020. Se estima que esta situación afecta a más de 173.600 personas que viven en la zona desde hace más de 50 años como consecuencia del conflicto por la independencia de la antigua colonia española del Sáhara Occidental. La pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han provocado además un incremento de los precios de los productos de alimentación en el mercado internacional, lo cual afecta a la capacidad de respuesta de los actores humanitarios. Las ONG han destacado que las raciones alimentarias de emergencia distribuidas por el PMA han disminuido en cerca del 30 por ciento desde noviembre y que muchas familias dependen casi exclusivamente de estos alimentos ante la falta de alternativas sostenibles en una zona árida y desértica con condiciones climáticas extremas. Además, la financiación de organizaciones como ACNUR ha caído en torno a un 20 por ciento. En esta situación, la incertidumbre sobre las ayudas alimentarias a partir de junio "preocupa especialmente". Por todo ello, el consorcio de ONG reitera el llamamiento realizado en 2022 a la comunidad internacional, partes interesadas, donantes y agencias de cooperación, para que "respondan de forma coordinada y significativa a la emergencia alimentaria de la población refugiada saharaui para movilizar recursos y hacer más visible esta crisis humanitaria, prolongada y olvidada por los medios de comunicación". Las ONG que firman este llamamiento son las que forman parte del Consorcio: Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS); Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui (ACAPS); Association Femmes, Action, Développement (AFAD); Asociación Navarra de Amigos de la RASD (ANARASD); Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras; Centro de Estudios Rurales y de Agricultura International (CERAI); Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP); Danish Refugee Council (DRC); Médicos del Mundo; Medicus Mundi; Mediterrània; Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL); Fundación Mundubat; Ojos del Mundo; Oxfam International; Solidaridad Internacional-Andalucía y Triangle Génération Humanitaire. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.