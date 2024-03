La candidata Xóchitl Gálvez presenta en Cancún sus propuestas para impulsar el turismo en México

Cancún (México), 16 mar (EFE).- La candidata a las elecciones presidenciales de la opositora coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, presentó este sábado en Cancún sus propuestas para impulsar el turismo en el país y se comprometió a resarcir el daño ambiental causado por el Tren Maya.

Durante el primer evento público que realizó en Cancún como parte de su gira por Quintana Roo, Gálvez reconoció que, al Tren Maya, un proyecto que costó 500 millones de pesos (unos 30 millones de dólares), no se le puede dar marcha atrás, pero se comprometió a mitigar el daño ambiental y a investigar los posibles actos de corrupción que llevaron a incrementar el valor del proyecto.

“Yo ya no puedo dar para atrás un proyecto donde se han gastado tantos millones, pero sí vamos a investigar porque pasó de 120.000 millones de pesos (unos 7.000 millones de dolares) a 500.000 millones de pesos (unos 30.000 millones de dólares), sí vamos a investigar posibles actos de corrupción en la construcción del Tren Maya porque ya nos dimos cuenta que muchos de los amigos del hijo del presidente hicieron negocios (...) y eso sí se tiene que investigar”, señaló.

Es necesario, dijo, evaluar con ética e imparcialidad el impacto ambiental y social del proyecto, asegurando que se realicen los estudios correspondientes y se respeten los derechos de las comunidades indígenas.

Gálvez se comprometió a sembrar 200 millones de árboles para compensar la tala de más de 10 millones de árboles durante la construcción del Tren Maya.

El evento en Cancún se realizó en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, hasta donde llegaron alrededor de 2.000 personas. Desde el arribo de la candidata la gente la abordó para tomarse fotografías y al final se formó una larga fila que se mantuvo por más de una hora en espera para poder conversar con ella.

Gálvez también propuso dar al Fondo Nacional de Turismo, Fonatur, el proyecto de reconstrucción de Acapulco de una forma innovadora, de vanguardia y sustentable.

De igual forma, lamentó los niveles de inseguridad en los principales destinos turísticos del país.

“Guerrero está en manos de la delincuencia, no hay gobernadora, no hay gobernabilidad. La delincuencia es la que se ha apoderado, como el video de los choferes de transporte público a quienes cachetean y golpean ¿Dónde está la autoridad? Si no quieren que eso le pase a Quintana Roo, hay que luchar porque queremos que esto cambie”, estableció la opositora, cuya mayor competidora es la candidata oficialista Claudia Sheinabaum.

Asimismo, la candidata habló de la importancia de mejorar la eficiencia en los cruces fronterizos, especialmente en zonas turísticas como Tijuana, donde los largos tiempos de espera están afectando la afluencia de visitantes y el desarrollo económico de la región.

Señaló que tanto la Marina como el Ejército están haciendo funciones que no les corresponden y para las que no estaban preparados y “al rato les vamos a estar reclamando”.

Finalmente, Gálvez anunció la implementación de medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas turísticas, así como la creación de un Índice de Competitividad Turística por Estado.