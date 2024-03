El Ejército insiste a las fuerzas civiles que la transición democrática será gestionada por los militares

El comandante adjunto del Ejército sudanés, Yaser al Atta, ha avisado una vez más que solo los militares estarán al frente de cualquier proceso de transición democrática que ocurra en Sudán y que ninguna autoridad civil ejercerá poder alguno hasta que se celebren elecciones, una posibilidad ahora mismo enormemente distante por el devastador conflicto armado que atraviesa el país desde hace casi un año. "El Ejército no va a ceder el poder a las fuerzas civiles sin elecciones de por medio. Durante este periodo de transición, el jefe del Estado será el comandante de las Fuerzas Armadas", ha asegurado Atta en referencia al líder militar sudanés Abdelfatá al Burhan. Al Atta lanzó también una advertencia velada contra las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, una de las asociaciones civiles más destacadas de Sudán a la que el Ejército ha acusado de estar compinchada con el bando enemigo de los militares en el conflicto, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. "Cualquier traidor será tratado como tratamos en su día a la antigua milicia criminal de los yanyahuid, sin importar su estatus, su nombre y su popularidad", ha indicado en comentarios recogidos por el Sudan Tribune. El portavoz del Comité Central de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, Jafar Hasan, ha condenado inmediatamente las declaraciones de Al Atta, reveladoras a su entender que la única intención del Ejército es la de consolidarse en el poder. "Le agradecemos al general que haya revelado la razón principal detrás de esta guerra y toda esta sangre. No tienen ni idea. No han aprendido nada", ha lamentado en comentarios recogidos por Sudan News Network.