El Barça suma otra goleada y el Real Madrid abre más hueco en la segunda plaza de la Liga F

El FC Barcelona sumó una nueva goleada en la Liga F 2023-2024 ante el Costa Adeje Tenerife (7-0) y llegará con nueve puntos de ventaja al duelo ante un Real Madrid que abrió más hueco en la pelea por la segunda plaza al ganar con trabajo (1-0) a la SD Eibar y aprovechar otro tropiezo del Levante UD ante el Sporting Club Huelva (1-1), en partidos correspondientes a la vigésima jornada del campeonato. El Barça tendrá la oportunidad de dejar vista para sentenciar el próximo domingo el título liguero en el Alfredo di Stéfano donde si gana al conjunto madridista pondrá una distancia de 12 puntos, ya insalvable seguramente salvo hundimiento inesperado del actual campeón. El equipo de Jonatan Giráldez, antes de afrontar el retorno a la Liga de Campeones ante el Brann esta próxima semana, no dio opciones a un Costa Adeje Tenerife, al que arrolló ya en la primera parte, que concluyó con 6-0 gracias a un doblete de Claudia Pina y goles de Alexia Putellas, Fridolina Rölfo, Caroline Graham Hansen y Marta Torrejón. Un tanto en propia puerta en la segunda mitad de Gift Monday cerró el marcador. Por detrás, el Real Madrid tuvo más trabajo para sacar los tres puntos ante la SD Eibar en el Alfredo di Stéfano, donde sacó otra victoria, la segunda consecutiva tras la lograda ante el Sevilla, por 1-0. Un Tanto Ivana Andrés, la más rápida para recoger el rechace de un tremendo disparo de Sofia Svava al larguero, al inicio del choque le bastó al conjunto de Alberto Toril. El equipo madridista aumentó a nueve puntos su distancia sobre el tercer clasificado, un Levante UD que sumó otro tropiezo y su cuarta jornada sin ganar al no pasar del empate (1-1) en su visita al colista Sporting Club Huelva. Miku Ito, de penalti en el 85, le quitó el triunfo a las 'granotas' que se habían adelantado pronto por medio de Gabi Nunes. En la tercera plaza, a un punto del Levante, sigue el Madrid CFF que acabó con el buen momento del Villarreal, al que goleó por 1-4, con protagonismo para Gio Queiroz, autora de un triplete. A dos puntos del equipo valenciano se coloca un Atlético de Madrid que olvidó el revés en la Copa de la Reina al sacar con sufrimiento los tres puntos en su visita a un Granada en buen momento gracias a un solitario tanto de Leicy Santos que recogió el cuarto balón que las colchoneras a la madera. Además, el Sevilla volvió a la senda de la victoria al ganar con claridad (3-0) al Levante Las Planas y el Athletic Club sumó su cuarta victoria seguida al batir (2-0) al Valencia. La Real Sociedad, en cambio, sumó su cuarta jornada sin ganar al no pasar del empate sin goles ante un Betis que sigue negado con los triunfos y no sale del descenso pese a estar empatado a puntos con el Granada.