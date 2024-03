EEUU sigue sin recibir un plan "fidedigno" de Israel para proteger a los civiles de su ofensiva en Rafá

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, ha indicado este domingo que la Casa Blanca todavía no ha recibido de Israel un plan "fidedigno" sobre lo que ocurrirá con la población civil de la localidad gazatí de Rafá ante la inminente ofensiva que prepara el Ejército israelí contra el último refugio de cientos de miles de palestinos en el enclave. En declaraciones a la cadena Fox, Kirby ha insistido en la idea de que su país, gran aliado de Israel, "no puede respaldar, ni va a respaldar" una ofensiva israelí en Rafá sin que se le presente un "plan que pueda ser ejecutado, que pueda ser verificado, que presente objetivos alcanzables y que tenga en cuenta al millón y medio de desplazados que hay allí". El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dejó entrever que Israel está preparando un plan de "evacuación" -- un procedimiento que organizaciones humanitarias internacionales describen directamente como un desplazamiento forzado ilegal -- hacia unas "islas humanitarias", sin dar más detalles. "Ahora bien, si existe un plan fidedigno al respecto, nosotros todavía no lo hemos visto", ha indicado. Finalmente, Kirby ha eludido comentar sobre la respuesta que Estados Unidos daría a una operación israelí en Rafá que no contara con su beneplácito. "Lo último que quiero es adelantarme a esta situación", ha manifestado en la entrevista, emitida horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, repitiera de nuevo su intención de ejecutar la operación a gran escala en la ciudad gazatí. "La operación en Rafá va a ocurrir. Lo mismo es cuestión de semanas. Quienes dicen no va a suceder son los mismos que decían que no entraríamos en Gaza, que no entraríamos en Jan Yunis y que no reanudaríamos los combates tras el alto el fuego de noviembre", ha manifestado este domingo Netanyahu durante el encuentro dominical de su Consejo de Ministros, ahora gabinete de guerra.