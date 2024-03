Dimite el ministro de Justicia de Estonia en medio de un escándalo de presiones políticas

El ministro de Justicia de Estonia, Kalle Laanet, ha presentado su dimisión en medio de una polémica sobre supuestas presiones de su cartera a la Fiscalía General del país báltico y la supuesta recepción de fondos públicos en relación a un apartamento en la capital propiedad de una empresa de su sobrino. Laanet, ministro de Justicia desde abril del año pasado tras ocupar durante un año el departamento de Defensa, decidió finalmente presentar este sábado su dimisión ante la primera ministra, Kaja Kallas, aunque permanecerá en el cargo hasta el nombramiento de un sucesor. "Para asegurarme de que hay claridad legal y que el Gobierno funciona en paz, he decidido anunciar que no continuaré en el cargo como ministro de Justicia", ha hecho saber Laanet en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública de Estonia, ERR. El fiscal general del país, Andres Parmas, había denunciado recientemente que el ministro había hecho prisión para que dimitiera "sin explicar muy bien qué había hecho mal", hizo saber el abogado. En respuesta, Laanet indicó que había sugerido a Parmas que abandonara el cargo tras entender que se encontraba mejor trabajando en un tribunal. Por otro lado, y sobre el apartamento, el director de la Oficina Anticorrupción de la Policía Criminal de Estonia, Aivar Sepp, ha considerado que el ministro de Justicia podría haber incurrido en un delito dado que "la ley prohíbe que un funcionario público tome decisiones en relación a un familiar", si bien ha indicado que la investigación sigue en curso. Laanet ha defendido que todo se debe a una confusión y que varios abogados le habían confirmado que no estaba violando la ley durante su estancia en el apartamento, durante la cual el estado le reembolsó 12.000 en gastos.