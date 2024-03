Diego Pablo Simeone: "Estamos más débiles que hace un mes"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que están "más débiles que hace un mes" en cuanto a contundencia en las áreas, confiado en la capacidad de mejora, después de caer (0-3) este domingo ante el FC Barcelona. "Hicimos un primer tiempo bueno, tuvimos la de Barrios y la de Morata. Ellos hacen el gol de Joao y en el segundo tiempo, el segundo gol nos sacó del partido. Tratamos de igualarlo y no pudimos hacer un buen partido. Ellos fueron mejores, aprovecharon con contundencia sus ocasiones", dijo en rueda de prensa. El preparador rojiblanco explicó el bajón de su equipo, a pesar de avanzar a cuartos de final de la Champions esta misma semana, y señaló al objetivo primordial de recuperar el 'Top 4' de la tabla liguera. "Después de que ganamos la Liga, todos los años posteriores, siempre nos fue costando. Cuando compites en los tres torneos, no es tan fácil. Hay que mejorar porque los demás también mejoran. El grupo sabe cuál es el primer objetivo de año tras años y trabajaremos en consecuencia de buscarlo", afirmó. "La contundencia te genera la posibilidad de ser más competitivo y hoy estamos más débiles que hace un mes. Hasta el partido del Athletic en casa, en la semifinal, fue donde empezó un poco el momento que no está tan bueno", añadió. "Nos faltó precisión. Estábamos defendiendo ordenadamente. Ellos fueron contundentes, Morata pudo empatar antes del descanso. Hay goles que te lastiman mucho y el segundo lo hizo para sacarnos la energía. El segundo gol nos hizo mucho daño", terminó.