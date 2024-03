Crónica del Brasil - España, 26-28

La selección española masculina de balonmano estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 después de cerrar el Preolímpico de Granollers (Barcelona) con tres victorias en sendos partidos, ejerciendo a la perfección de anfitrión y este domingo, ante una Brasil que se jugaba la vida y con unos Hispanos virtualmente clasificados, lucharon con orgullo para lograr la victoria por 26-28 y, de paso, dar una alegría a Eslovenia, que logra el segundo billete olímpico en juego. España tiene honor y deportividad y lo demostraron en la pista. Brasil lo dio todo, llegó a empatar el partido varias veces en la primera y segunda parte, pero los Hispanos lucharon por la victoria hasta el final, como si no tuvieran el billete en sus manos y mostrando respeto a Brasil, a Eslovenia y también a Baréin, sus rivales en Granollers. La emoción fue grande. Pero antes del habitual en los Hispanos 'Sweet Caroline' de Neil Diamond, sonó Kate Ryan con su himno 'Désenchantée'. Un guiño a Francia, a París. Los Hispanos celebraron por todo lo alto su billete olímpico y, en la capital gala, los españoles disputarán sus duodécimos Juegos Olímpicos. Berlín 1936, Montreal 1976 y Río 2016 seguirán siendo tres en la lista de Juegos Olímpicos en los que no estuvo la selección española masculina de balonmano. Y, tras el bronce de Tokyo 2020, estos Hispanos acudirán a París estando en el Bombo 1 del sorteo de la fase de grupos (junto a Dinamarca) y tras firmar un Preolímpico muy completo, con todo victorias y dejando atrás la pesadilla del último Europeo. Con la 'Vieja Guardia' formada por el local Antonio García (único jugador del BM Granollers), Viran Morros y Gedeón Guardiola en pista, más la juventud de Daniel Fernández, el acierto en la portería de Rodrigo Corrales (esta vez con más minutos que el 'héroe' ante Eslovenia Gonzalo Pérez de Vargas) y el talento de Álex Dujshebaev, el mejor del partido, España ganó y estará en París. Y eso que el partido estuvo varias veces en un puño, incluido el 14-14 al descanso. Brasil se jugaba el billete olímpico en apenas media hora. Hubiera sido una sorpresa ver a Brasil en París dejando fuera a Eslovenia, una de las selecciones más potentes de Europa y, con ello, del mundo. Pero no cayó esa breva del lado brasileño. Quizá por nervios, quizá por falta de experiencia en estas finales, ni una sola vez de las que Brasil --que fue siempre a remolque-- logro igualar el partido pudo ponerse arriba. Con tensión, precipitación y algo de agresividad en momentos puntuales, Brasil no pudo aprovechar el momento y dejó escapar el tren olímpico. Cuajó un gran partido el exportero del Granollers Rangel da Rosa y dio alas a sus compañeros, con Joao Pedro da Silva como máximo anotador (5) y, esta vez, echando de menos a su joven figura Bryan Monte, que se quedó en un gol tras quejarse de un golpe en la clavícula derecha en la primera parte. Pudo jugar forzado, pues pocos minutos estuvo en pista en comparación a las primeras jornadas. España quería ganar y los Hispanos cumplieron. Al final del partido, Eslovenia agradeció a los jugadores de Jordi Ribera que lo dieran todo. Porque Eslovenia dependía de España y los Blaz Janc (jugador del Barça) y compañía dieron más de un sincero abrazo a compañeros y conocidos. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BRASIL, 26 - ESPAÑA, 28 (14-14, al descanso). --EQUIPOS. BRASIL: Da Rosa (p), Mateus (p); Da Silva (5), Torriani (1), Abrahao (1), Moraes (1), Petrus, Silva Santos, Dutra Ferreira, Langaro (2), Carvalho (2), Hackbarth (4), Oliveira (4), Monte (1), Rodrigues (2), Dupoux (3). ESPAÑA: Pérez de Vargas (p), Corrales (p); Maqueda (1), Á.Fernández (1), Á.Dujshebaev (5), Solé (7), Garciandia (2), Serdio (1), Cañellas (1), Morros, Casado (1), García Robledo (1), Guardiola (3), Tarrafeta (3), D.Fernández (2) y Rodríguez. --PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 1-2, 4-5, 7-8, 9-11, 10-12 y 14-14 - --descanso-- 15-17, 16-20, 18-23, 23-24, 24-26 y 26-28. --ÁRBITROS: Charlotte Bonaventura (FRA) y Julie Bonaventura (FRA). --PABELLÓN: Palau d'Esports de Granollers, 5.920 espectadores.