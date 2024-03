Carlos Alcaraz vuelve a ganar en la defensa de Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz venció (7-6(5), 6-1) al ruso Daniil Medvedev este domingo para ganar por segundo año consecutivo el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, recuperando su mejor versión. Después de semana y media de emociones fuertes, el murciano finiquitó el llamado quinto 'grande' casi con un monólogo. Alcaraz, que en su camino a la final eliminó a Alexander Zverev o Jannik Sinner, que tuvo que lidiar con el ataque de abejas en cuartos y una suspensión de tres horas por la lluvia contra el invicto italiano, defendió sus dominios en el desierto californiano. Una exhibición del exnúmero uno del mundo, un Alcaraz que vuelve ser temible como cuando en 2022 llegó a la cima del ranking ATP o cuando en 2023 ganó seis títulos. El último de ellos fue Wimbledon y, a partir de ahí, el español entró en un tramo más mortal, algún percance físico y más derrotas de lo habitual hasta esta semana. El de El Palmar, a sus 20 años, recuperó la senda de la victoria para defender trofeo en Indian Wells, sin discusión ante un Medvedev que empezó con un 0-3 a favor pero que después se quedó atrás ante su verdugo también el año pasado. El murciano fue de menos a más, con muchos errores de inicio hasta que empezó a conectar ganadores, creciendo su juego para recuperar el 'break' en el quinto juego. La manga inaugural se mantuvo igualada hasta una muerte súbita en la que Alcaraz confirmó estar por delante en el partido, no sólo en el marcador, sino en juego y sensaciones. El ruso, que llegó a igualar a cinco con tres puntos seguidos, cedió el 'tie-break' en un duro desenlace que empezó a minar su moral. Medvedev no encajó bien la derrota parcial y menos dejar escapar un 0-30 en la reanudación. No pasaba por los planes del español ceder su saque en el primer juego y, al ataque mientras su rival empezaba a desquiciarse, el pupilo de Juan Carlos Ferrero logró el 'break' (3-0). El ruso trató de meterse en la final soltando raquetazos a discreción y calentando al público, pero Alcaraz no apartó el rumbo hacia su primer título en 2024, 13º de su carrera y el quinto Masters 1.000.