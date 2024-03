Carlo Ancelotti: "Vinícius sin balón está siendo espectacular"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió este sábado a Vinícius Jr. tras guiar la victoria merengue por 2-4 en El Sadar, al decir que el delantero brasileño "sin balón en este momento está siendo espectacular", a lo que sumó dos goles para vencer al CA Osasuna durante la jornada 29 de LaLiga EA Sports. "Le he felicitado porque ha hecho un partido extraordinario. Ha elegido muy bien las situaciones, se ha movido muy bien sin balón, ha atacado la línea de atrás, etc. Esto es lo que ha mejorado más en esta situación. Con balón siempre es eficaz, pero sin balón en este momento está siendo espectacular porque es muy rápido y se mueve con buen tiempo", aludió Ancelotti a Vinícius en rueda de prensa desde El Sadar. "Muy orgulloso de todas estas victorias, muy contento. Estoy muy feliz porque hemos ganado aquí jugando bien, son tres puntos muy importantes para adelantarnos en la tabla y llegar al parón mejor que nunca", añadió el técnico merengue sobre su distancia en el liderato liguero justo antes de la pausa por compromisos de selecciones. Preguntado de nuevo sobre Vinícius, Ancelotti lo describió como "un jugador determinante obviamente por lo que está aportando en este momento". "Ha marcado dos goles, ya había marcado en partidos anteriores y podría marcar más. Siempre ha sido eficaz en todas las jugadas que ha hecho. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más", resumió sobre la tarjeta amarilla que recibió el brasileño. "La verdad es que es un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta; la afición rival, que lo pita; los rivales, que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado patadas pero todo dentro del reglamento. En esta faceta puede mejorar y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente", indicó al respecto de 'Vini'. De igual modo, alabó al portero Andriy Lunin. "Lo está haciendo bien. La verdad es que hemos descubierto a un portero que nos da confianza, que lo está haciendo muy bien, muy seguro. Cuando vuelva Thibaut [Courtois], veremos. Porque Thibaut ha tenido una lesión muy gorda y tenemos que ir con cuidado con él, lo mismo que con Militão. No tenemos prisa porque Lunin nos está dando seguridad", insistió Ancelotti. El entreandor madridista continuó con sus alabanzas. "Brahim es un jugador ofensivo, la verdad es que puede cubrir muy bien todas las posiciones. Hoy jugando en centro-izquierda ha combinado muy bien con 'Vini'. La fuerza de esta delantera es que tiene mucha movilidad, es difícil para el equipo rival fijar las posiciones porque cambian mucho. A veces Rodrygo se va a la derecha, entonces esta movilidad nos da muchas oportunidades enfrente", argumentó. Por último, el técnico italiano dedicó más elogios hacia el joven Arda Güler. "Solo el gran talento puede ver una jugada así, él es un gran talento y no importa que no haya marcado, para nosotros es gol", concluyó al respecto del tiro al travesaño desde el centro del campo.