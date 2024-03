Borrell lamenta los "limitados avances" en diálogo entre Serbia y Kosovo un año después del acuerdo de Ohrid

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha lamentado este domingo los "limitados avances" en la difícil relación entre Serbia y Kosovo cuando está a punto de cumplirse, este próximo lunes, del entonces esperanzador acuerdo sobre un principio de normalización de relaciones firmado por ambas partes y mediado por Bruselas. El acuerdo firmado en Ohrid (Macedonia del Norte) auguraba buenos pronósticos para resolver una disputa histórica que no ha hecho sino agravarse desde entonces. Doce meses después, Serbia y Kosovo se han enzarzado en numerosas disputas -- sobre el uso de la moneda, en su último episodio -- que han ocurrido en un ambiente de extrema tensión, cuando no violencia física. La UE ejerce de mediador entre Belgrado y Pristina desde hace una década para intentar que normalicen sus relaciones, rotas desde la independencia declarada por Kosovo de forma unilateral en 2008 y que reconocen Estados Unidos y la mayoría de Estados miembros de la UE. "Resulta lamentable que, a pesar de los grandes esfuerzos de la UE y de la comunidad internacional en general, hasta ahora haya habido avances muy limitados tanto por parte de Kosovo como de Serbia en la implementación de las obligaciones que aceptaron en virtud de este Acuerdo", ha manifestado Borrell en un comunicado. La estrategia europea, tras años sin avances, es que las partes aborden cuestiones pendientes y se centren en el cumplimiento de los acuerdos pactados pero nunca puestos en marcha y las últimas reuniones en Bruselas siempre han estado marcadas por las tensiones provocadas por distintos roces y crisis. Así las cosas, y dado que el acuerdo es vinculante en su totalidad según el derecho internacional, Borrell avisa que "cualquier falta de implementación no sólo pone en peligro la integración europea de las partes, sino que también daña su reputación como socios fidedignos y de confianza". "Ya es hora de que tanto Kosovo como Serbia rompan el actual círculo vicioso de crisis y tensiones y avancen hacia una nueva era, la europea. El acuerdo ofrece un futuro mejor para los ciudadanos de Kosovo y Serbia y de toda la región", según Borrell, antes de indicar que "la Unión Europea sigue dispuesta a ayudar a Kosovo y Serbia en cada paso del camino, pero son ellos quienes tienen que dar esos pasos y seguir adelante".