Boric ensalza su gestión en una manifestación para celebrar sus dos años en la presidencia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dado este sábado un discurso en una manifestación en defensa de su gestión coincidiendo con el segundo aniversario desde que asumió la presidencia en el que ha hablado de los retos a los que todavía se enfrenta el país y los logros que han conseguido. "Hubo y sigue habiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile porque la política no ha sido capaz de solucionar demandas básicas como, por ejemplo, pensiones dignas para sus adultos mayores. Sigue existiendo un malestar profundo en el pueblo de Chile cuando nos damos cuenta que hay miles de familias que todavía no tienen acceso a una vivienda digna", ha señalado en su discurso recogido por el periódico 'La Tercera'. Ha añadido: "Como Gobierno no escondemos esas problemáticas debajo de la alfombra, como Gobierno estamos enfrentando con mucha convicción las problemáticas que el pueblo mismo ha expresado". A raíz de esto, ha enumerado los logros que han conseguido en estos dos años como el aumento del sueldo mínimo, la salud pública gratuita, el royalty minero y la aprobación de la ley TEA. Sobre los problemas de seguridad, Boric ha indicado que estos "no se combaten solamente persiguiendo los delitos que ya han sido cometidos", sino que se debe generar "más cultura, más educación y más deporte". "Muchas veces desde la política uno está encerrado. Hay una burbuja que no permite ver lo que está pensando la gente (...) Y una de las cosas que es evidente hoy día que una preocupación transversal es la seguridad. Y quiero que sepan que como Gobierno estamos totalmente convencidos y empeñados en garantizar la seguridad de la gente, porque sabemos que cuando no hay seguridad se restringe la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como ocupar los espacios públicos", ha aseverado. El mandatario también ha abordado el porcentaje de aprobación a su gestión que, según algunas encuestas y estudios públicos, ronda el 30 por ciento. "Tenemos que salir de nuestros espacios de comunidad, de comodidad, tenemos que caminar por las calles, escuchar a quienes están sufriendo, a quienes los están pasando mal, a quienes quizás tengan una crítica del Gobierno y no sencillamente ignorarlo y decirle, lo tuyo no vale, sino tratar de entender y tratar de mejorar", ha relatado. Ha abogado, además, por la unidad entre las colectividades de la izquierda y la centroizquierda, en el marco de las próximas elecciones municipales, asegurando que "es algo tremendamente importante para darle continuidad a un proyecto progresista en Chile". "Eso no se logra solamente en cuatro años. Hoy día, los problemas que tiene Chile podrán venir de hace mucho tiempo, pero hoy día son responsabilidad de nosotros, y yo como Presidente de la República asumo esa responsabilidad. Y, por lo tanto, uno podrá encontrar muchas justificaciones a los problemas que hoy día tenemos, pero la responsabilidad de mejorarlas es nuestra, porque el pueblo nos eligió para estar acá", ha zanjado.