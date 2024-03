Belén Esteban habla sobre el retoque de Kate Middleton en Instagram

Belén Esteban se dejaba ver hace unos días en los Premios Ídolo junto a su compañera y amiga, María Patiño, y lo cierto es que nos encontramos con una mujer feliz, con proyectos profesionales pendientes y con ese sentido del humor que tanto nos ha cautivado en los últimos años. "Estoy en un buen momento" nos confesaba la colaboradora de televisión, quien no dudaba en definirlo como "uno de los mejores" aunque reconocía que "momentos mejores siempre tenemos, pero es un buen momento, sobre todo estos dos últimos meses ha sido un buen momento. Pero me faltan gente que quisiera que estuvieran más cerca". Un día súper especial para todos los influencers de nuestro país en el que la pregunta era obligada: ¿Quién es tú ídolo? y la Esteban lo tenía claro, pero se resistió a decir su nombre para protegerla de los medios: "Ya lo sabéis quién. Lo que pasa es que no se dice. No, yo tengo mucha gente. Sobre todo, tengo mucho amor para los míos y los míos para mí, sí". Como no podía ser de otra manera, Belén nos habló la famosa frase que se ha vuelto a hacer viral en redes sociales, 'Makoke a la calle', que la inició ella hace años: "Eso fue una expresión porque todo el mundo lo dice, ¿eh? Además, Makoke tiene que estar contenta porque le están saliendo bolos, lo cual yo me alegro, ¿eh? Lo digo sinceramente". La empresaria quiso mandar también un mensaje para todos aquellos que se apropian de la frase y no dicen su procedencia: "Makoke a la calle, a ver, escúchame, le voy a explicar. Makoke a la calle, Belén Esteban, programa Sálvame. Potorra, Kiko Hernández, programa 'Sálvame'. Señores, no estamos muertos, ahora mismo estamos de parranda, ¿vale?". Además, la Princesa del Pueblo también nos dio su opinión sobre lo que ha ocurrido recientemente con Kate Middleton: "¿Sabes qué te digo? Que yo también retoco las fotos. Es que, madre mía, hijos míos, es que montamos unas. Lo que pasa es que la falda de la niña, joder, que se la lleva a Albacete".