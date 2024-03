Azpilicueta: "Venimos de una noche muy bonita y queremos llegar al parón con una victoria ante el Barça"

El defensa del Atlético de Madrid César Azpilicueta ha asegurado que los aficionados rojiblancos presentes el pasado miércoles en el Cívitas Metropolitano fueron "responsables" de la remontada de la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones ante el Inter, y ha afirmado que aquella "noche bonita" les ha dado fuerza para intentar llegar al parón por selecciones con "una victoria" este domingo ante el FC Barcelona. "Estamos con muchas ganas, venimos de una noche muy bonita el pasado miércoles y queremos cerrar antes del parón internacional con una victoria que todos necesitamos después de la derrota en LaLiga contra el Cádiz", señaló en 'La Pregunta Mahou', una entrevista organizada por la cerveza oficial del Atlético de Madrid. Además, el lateral rojiblanco explicó las sensaciones del grupo en el partido de 'Champions' ante los italianos. "Fue una noche con muchas emociones; sabíamos que veníamos con un resultado negativo de Milán, pero desde que llegamos al estadio se notaba el ambientazo que había y la ilusión y las ganas de todos. Nos pusimos por debajo y sentimos esa fuerza de empujar y lograrlo que era lo que queríamos. Nos da muchísima fuerza", indicó. En este sentido, explicó cómo motivó a sus compañeros para la tanda de penaltis. "Fue fruto de la experiencia y de haber estado en tandas de penaltis, aunque no había participado en una en 'Champions', a pesar de haber jugado tantos años. Intenté apoyar y dar fuerz a todo el mundo. Sabemos que los penaltis muchas veces son una cuestión de mentalidad, de ser positivos. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba, porque las tandas son largas", subrayó. Por último, el pamplonés resaltó el apoyo de la afición rojiblanca. "Desde que llegué el cariño que he recibido ha sido brutal, en casa siempre están ahí para nosotros. Intentamos devolverlo en el campo y que se sientan identificados con nosotros, aunque a veces por desgracia en el fútbol no sale como uno quiere. Entendemos que a veces estén decepcionados, pero, igualmente, siempre intentamos dar el máximo. La fuerza que nos dan es brutal. Son muy responsables de lo que ocurrió el miércoles y ojalá sigamos con esta dinámica", concluyó.