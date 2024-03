Al Sisi pide a los líderes europeos más presión sobre Israel para que no ataque Rafá

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha emplazado este domingo a los líderes europeos a presionar más a Israel para que no lance su anunciado ataque sobre la región de Rafá, en el extremo sur de la Franja de Gaza fronteriza con Egipto. "He pedido a los líderes europeos que ejerzan más presión para lograr un alto el fuego inmediato y que incrementen la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza y reducir así el desastre humanitario que sufren los palestinos", ha afirmado Al Sisi durante un acto en El Cairo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros cinco dirigentes europeos. "Estamos de acuerdo en rechazar la operación militar de Israel en Rafá, que duplicaría el desastre humanitario" de la pobliación palestina que ya es "insoportable", ha apuntado el mandatario egipcio. El dirigente egipcio ha mencionado además las gestiones diplomáticas para intentar abordar el conflicto y ha defendido la necesidad de una solución integral que incluya un estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y capital en Jerusalén Este. Von der Leyen ha reconocido la necesidad de intervenir ante la "catastrófica situación humanitaria" en la Franja de Gaza que "no podemos aceptar". Por ello ha abogado por un acuerdo que incluya un alto el fuego, la liberación de los rehenes y la entrada de más ayuda humanitaria en el enclave palestino. "También estamos muy preocupados por el riesgo que supone una ofensiva a gran escala en Rafá para la población civil vulnerable en Rafá" y ha pedido "evitarla a toda costa". Von der Leyen ha destacado que Gaza necesita que entren 500 camiones de ayuda humanitaria al día, ya sea por tierra, aire o mar. "Este año la UE aportará 275 millones de euros en ayuda para los palestinos. Hemos enviado 1.800 toneladas de ayuda (...) y estamos actuando para que esta ayuda pueda llegar a Gaza por todas las rutas posibles", incluida la "nueva ruta que se ha abierto con el corredor marítimo de Chipre". Von der Leyen ha viajado este domingo a El Cairo para firmar la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica e Integral en tre Egipto y la UE. Han acompañado a Von der Leyen la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro belga, Alexander De Croo; el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el canciller austriaco, Karl Nehammer, y el presidente chipriota, Nikos Christodoulidis.