Vicky Martín Berrocal cuenta con la presencia de Enrique Solís en la fiesta de su cumpleaños

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís es una de las parejas sorpresas de este 2024. Nos enteramos de su amor cuando la revista Semana publicaba una reportaje fotográfico de ellos paseando su amor, pero esta semana se confirmaba su relación gracias a la revista ¡HOLA! revelando su escapada romántica a Roma. Este viernes la diseñadora ha celebrado su 51 cumpleaños por todo lo alto en un conocido local de Madrid. Allí se dieron cita grandes rostros conocidos de nuestro país, pero en especial su pareja, que no se quiso perder esta fiesta para demostrarle todo su amor. Él llegó antes que la colaboradora y con una sonrisa reflejaba el momento tan dulce que está viviendo con ella. En la celebración pudo estar con su familia, la primera vez que lo hace públicamente, ya que nunca le hemos podido ver en el mismo sitio con la madre, la hermana y la hija de la diseñadora. Además, después de ver a Vicky con un diseño de su firma en color negro, pudimos comprobar que los dos tortolitos se pusieron de acuerdo en ir conjuntados. El empresario respondía con un escueto "gracias" y una sonrisa -ante las cámaras en exclusiva de Europa Press- cuando se le comentaba que no podía faltar a la fiesta de su amor y minutos más tarde hacía la entrada triunfal la protagonista de la noche. Con estas imágenes, no solo se confirma esta relación que ya era un secreto a voces sino que reflejan lo consolidado que está ya este amor del que se desconoce la fecha de inicio.