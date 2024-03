Susana Uribarri da la mejor noticia sobre Genoveva Casanova

Radiante, y apoyando incondicionalmente a su hija Carlota en su incipiente carrera como influencer, Susana Uribarri no se ha perdido la entrega de los Premios Ídolo este jueves en Madrid. La representante, a la que muchos llaman la "Margaret Thatcher" de los managers por su profesionalidad y cómo maneja su impresionante cartera de clientes -entre los que se encuentran Ana Obregón, Genoveva Casanova, Tamara Falcó, Chabeli o Julio José Iglesias Preysler- ha aprovechado la ocasión para acabar con todas las especulaciones y revelar cómo se encuentra la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo tras su regreso a la vida pública con 'El Desafío' 4 meses después de sus comentadísimas imágenes junto a Federico de Dinamarca. "Estoy feliz de que mi hija se inicie ya en el mundo laboral y trabaje y muy contenta y muy orgullosa de ella, que ha visto y ha vivido todo esto desde que ha nacido. Ella es mi gran orgullo" ha apuntado Susana sin ocultar que se le cae la baba con Carlota que, por su parte, ha confesado que el mejor consejo que le ha dado su madre es "seguir con constancia y no rendirse". "Ella es mi ídolo en la vida, lo sabe todo el mundo" ha reconocido la influencer. Una complicidad madre-hija de la que la representante ha hecho horas después de acompañar a Chabeli y Julio José Iglesias en la grabación de su próximo proyecto, un programa en el que ayudarán a diferentes celebrities a reformar sus casas. "Estamos todos muy contentos, es un gran proyecto y, bueno, ojalá lo veáis pronto, seguramente será pronto esta primavera, y bueno, y a ver qué tal, pero muy bien" adelanta. El secreto de su éxito y de haberse convertido en la representante más popular de nuestro país, como desvela, es "cuidar a todas las personas a las que llevo. Y sobre todo estar muy pendiente de las cosas que hay, de lo que se puede hacer, y de buscar la horma del zapato de cada uno". Sobre las comparaciones con la que fuera Primera Ministra del Reino Unido, Susana asegura entre risas que "de hierro no soy. Lo he oído, pero rascas así un poquito y ya es que no me queda de hierro nada". Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre cómo está Genoveva Casanova y cuál es su verdadero estado anímico tras su esperadísima reaparición. Y, acabando con las especulaciones, su mano derecha en estos momentos desvela que está "maravillosa, divina, que os puedo contar, que la veo feliz con su nuevo proyecto y que ojalá haga unos grandísimos desafíos porque lo está haciendo muy bien". "Yo creo que ya ha salido de su encierro, está poquito a poco haciendo su vida normal y de verdad la veo tranquila y que siga así de bien, de guapa, de fuerte y que siga siendo tan fuerte como lo está demostrando ahora. Anímicamente está bien, muy bien" ha sentenciado. Un buen momento que Genoveva comparte con Ana Obregón, completamente volcada en su nieta Anita, que en pocos días cumplirá un añito. "Quien lo diría. Hace nada estábamos en Miami con ella y que de repente ya haya pasado un año, o sea que..." ha comentado, revelando que por el momento, que ella sepa, la bióloga no está preparando ninguna gran fiesta para celebrar el cumpleaños de la pequeña, que Susana confiesa que es "una muñeca. La alegría de toda la familia".