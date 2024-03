Sofía Cristo muestra indiferencia a las últimas declaraciones de su hermano

Las declaraciones de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes 2024' sobre su madre y su hermana han desatado todo tipo de comportamientos en Honduras. Carmen Borrego, que se ha declarado una fiel defensora de Bárbara Rey, ha intentado que hable en términos negativos de ella, pero lo cierto es que ni siquiera los presentadores han podido conseguirlo. Ángel ha asegurado recientemente que no quiere saber nada de su madre y ha hecho referencia a la última polémica que han protagonizado con la justicia al asegurar que su madre le hacía firmar 'cosas' que él no conocía y que por su culpa han tenido la condena que hemos conocido recientemente. Hoy, le hemos preguntado a Sofía Cristo tras el acuerdo que ha llegado su madre con la Fiscalía y ha aceptar una condena de 1 año y 8 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes, y nos ha confesado que "está todo bien". Además, se le ha preguntado por las declaraciones que ha hecho su hermano sobre ella, asegurando que es una víctima más de su madre y que ahora está siendo manipulada por ella, pero lo cierto es que no ha querido hacer ningún comentario y ha cerrado la puerta del coche a modo de respuesta. Sofía salía de las instalaciones de Antena Tres donde trabaja como colaboradora de 'Espejo Público' y solo ha comentado que la situación, tras conocerse su condena, está bien, pero no entrar en detalles sobre las palabras que le ha dedicado su hermano desde Honduras.