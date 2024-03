Sábado, 16 de marzo de 2024 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu rechaza oferta de tregua en Gaza, en un primer viernes de Ramadán sin incidentes

Jerusalén (EFE).- Mientras más de 80.000 fieles acudían en el primer viernes de Ramadán, que transcurrió sin incidentes, a rezar a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó en Tel Aviv un último borrador de tregua propuesto por Hamás que exigía el fin de la guerra. "Las demandas de Hamás son aún poco realistas", dijo la Oficina del primer ministro israelí en un conciso comunicado, en el que, sin embargo, anunció haber dado su visto bueno al plan militar, diseñado por el Ejército, para invadir por tierra Rafah, sur de Gaza, donde malviven 1,4 millones de desplazados.

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. dice estar "cautelosamente optimista" sobre el alcance de una tregua en Gaza

Washington (EFE).- Estados Unidos dijo este viernes estar "cautelosamente optimista" sobre el alcance de una tregua en Gaza y consideró positivo que las conversaciones entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás prosigan. "Estamos cautelosamente optimistas de que las cosas se estén moviendo en la buena dirección, pero eso no significa que ya esté hecho", dijo en una conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

ISRAEL PALESTINA

El barco español Open Arms descarga cerca de 200 toneladas de alimento en Gaza

Jerusalén/El Cairo (EFE).- El barco de la ONG española Open Arms y del World Central Kitchen (WCK) alcanzó esta tarde las costas de la asediada Franja de Gaza y ya ha descargado cerca de 200 toneladas de comida y agua, las cuales serán distribuidos en el norte del enclave palestino. La carga fue trasladada en 12 camiones de la organización WCK, que la distribuirán al norte de la Franja de Gaza", detalló el viernes el Ejército israelí en un comunicado, en el que informó que "los buques y mercancías fueron sometidos a una exhaustiva inspección de seguridad". Esta entrega es la primera por mar en cinco meses de guerra y busca paliar el hambre en Gaza, ante la escasa ayuda que Israel todavía permite llegar por tierra.

MEDITERRÁNEO MIGRACIÓN

Dos migrantes muertos y al menos 34 desaparecidos en un naufragio junto a costas tunecinas

Túnez (EFE).- Los guardacostas tunecinos recuperaron dos cuerpos y rescataron a 34 migrantes de una embarcación que partió hacia Europa con al menos 70 personas desde un "país vecino", previsiblemente Libia, informó este viernes el cuerpo marítimo. "Después de una mayor investigación, (los supervivientes de diversas nacionalidades) afirmaron que aproximadamente 70 personas zarparon de la costa de un país vecino y su barco naufragó", detalló la Guardia Nacional de Túnez en un comunicado. Anoche, una patrulla marítima de la división aduanera de Túnez rescató a quince tunecinos, cinco de ellos menores, después de que su barca se astillara en pleno mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a costas europeas.

RUSIA ELECCIONES

Putin acusa a Ucrania de intentar frustrar su reelección con ataques fronterizos

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó este viernes a Ucrania de intentar frustrar su reelección con ataques fronterizos cometidos durante la primera jornada de los comicios presidenciales, en la que votó un tercio de los rusos convocados a las urnas. "Con el fin de torpedear las elecciones, atemorizar a la gente, en varias regiones fronterizas con Ucrania el régimen neonazi de Kiev planeó e intenta ejecutar acciones militares demostrativas (...) Estos ataques enemigos no pueden quedar y no quedarán impunes", afirmó.

RUSIA ELECCIONES

La ONU condena que Rusia celebre las elecciones en las zonas ocupadas de Ucrania

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el hecho de que Rusia haya celebrado elecciones presidenciales también en las zonas ocupadas de Ucrania. Rusia celebró en septiembre de 2022 sendos referendos de anexión en las regiones de Donetsk y Lugansk, Jerson y Zaporiyia (este de Ucrania, regiones de lengua rusa), que fueron aprobados por mayoría aplastante pero no tuvieron reconocimiento internacional, y ya anteriormente celebró elecciones locales en ellas. En su declaración de hoy, Guterres recordó que la anexión de esos territorios "no tiene validez según la ley internacional", y que en todo caso la ONU sigue "firmemente comprometida con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas internacionalmente".

UCRANIA GUERRA

Alemania, Francia y Polonia se comprometen a intensificar el suministro de armas a Ucrania

Berlín (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se comprometieron este viernes a intensificar su apoyo militar a Ucrania con una nueva coalición de misiles de largo alcance y la compra de más munición. "No cejaremos en nuestro apoyo", recalcó Scholz al término de la reunión en el formato del Triángulo de Weimar.

UCRANIA GUERRA

El G7 avisa a Irán de que responderá "con rapidez" y "medidas nuevas" si arma a Rusia

Roma (EFE).- Los líderes del G7, bajo presidencia italiana, advirtieron este viernes a Irán de que están "preparados" para responder con "rapidez" y "medidas nuevas" si transfiere misiles y tecnología bélica a Rusia en su guerra contra Ucrania. "Si Irán procediera a suministrar misiles balísticos o tecnología a Rusia, estamos preparados para responder con rapidez y de forma coordinada, incluso con nuevas e importantes medidas contra Irán", se lee en un comunicado del grupo de democracias más industrializadas del mundo (Alemania, Canadá Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

EEUU ELECCIONES

El ex vicepresidente de EE.UU. Mike Pence asegura que no respaldará candidatura de Trump

Washington (EFE).- El ex vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence anunció este viernes que no respaldará la nueva candidatura a la Presidencia del republicano Donald Trump, de quien él fue mano derecha en la Casa Blanca (2017-2021). "No debería caer como una sorpresa que no apoyaré a Donald Trump", dijo en una entrevista en la cadena Fox News. Pence presentó en junio de 2023 su propia candidatura para las presidenciales del próximo noviembre, pero suspendió su campaña en octubre del año pasado asegurando que no era su momento.

SOMALIA YIHADISTAS

Tres muertos y 27 heridos en el ataque yihadista a un hotel en la capital de Somalia

Mogadiscio (EFE).- Tres soldados murieron y 27 personas resultaron heridas (nueve militares y dieciocho civiles) en el ataque que el grupo yihadista somalí Al Shabab perpetró la pasada noche a un céntrico hotel próximo al palacio presidencial en la capital de Somalia, Mogadiscio, confirmó este viernes la Policía. En declaraciones a los periodistas en Mogadiscio, el portavoz de la Policía, Qasim Ahmed Roble, señaló que los cinco atacantes implicados en el asalto perdieron la vida.

HAITÍ CRISIS

EE.UU. envía 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití

Washington (EFE).- Estados Unidos anunció el envío de 25 millones de dólares en ayuda humanitaria para Haití, que se suman a los 33 del lunes y elevan a unos 170 millones de dólares el total de la ayuda destinada por Washington al país caribeño desde octubre de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró en una conferencia de prensa que con la ayuda de Estados Unidos las agencias de la ONU y otras ONG están beneficiando a más de 1,5 millones de ciudadanos haitianos. Haití atraviesa un momento crítico tras la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, y un aumento de la violencia por parte de las bandas armadas.

CUBA RUSIA

Rusia asegura que prioriza el suministro de petróleo y otros básicos a Cuba

La Habana (EFE).- El Gobierno de Rusia afirmó este viernes que da prioridad al suministro de hidrocarburos, trigo y fertilizantes a Cuba en una reunión bilateral con representantes cubanos, informaron medios estatales de la isla. Las delegaciones en la comisión intergubernamental de colaboración económico-comercial y científico-técnica, realizada en Moscú entre jueves y viernes, estuvieron encabezadas por el vice primer ministro cubano y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, y su homólogo ruso, Dmitri Chernyshenko. EFE

