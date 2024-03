Profesores de medicina surcoreanos presentarán su dimisión en apoyo de los médicos en formación

Profesores de medicina de toda Corea del Sur han decidido presentar su renuncia a partir del 25 de marzo en una acción colectiva para presionar al Gobierno a que busque un avance con la prolongada huelga de los médicos en formación. La decisión se ha tomado en una reunión en línea celebrada este viernes por la noche por profesores de medicina de 20 universidades, según ha informado la agencia Yonhap. A pesar de su renuncia de la educación, han explicado que seguirán tratando "fielmente" a los pacientes en los hospitales, ya que más del 90 por ciento de los 13.000 médicos en formación del país han abandonado sus trabajos desde el mes pasado para protestar por la decisión del Gobierno de aumentar la cuota de inscripción en las escuelas de medicina en 2.000 plazas. De las 20 universidades, los profesores de 16 facultades de medicina han decidido "abrumadoramente" presentar su dimisión y las otras cuatro están recabando opiniones sobre si unirse o no, según el jefe del comité de emergencia de profesores de facultades de medicina, Bang Jae Seung. "La decisión no significa que estemos abandonando a los pacientes. Pero si la situación actual continúa, habrá daños irreversibles a la salud pública", ha advertido Bang en una conferencia de prensa, en la que ha añadido que los profesores de medicina harán todo lo posible para tratar a los pacientes hasta que se complete el proceso de renuncia. "Debemos presentar dimisiones para evitar una debacle médica, ya que creemos que sólo se podrá llegar a un acuerdo después de que el Gobierno dé marcha atrás en el plan de aumentar las plazas de inscripción en 2.000", ha explicado Bang. Desde principios de esta semana, los profesores de medicina han amenazado con presentar dimisiones en masa a menos que el Gobierno presente un gran avance en la prolongada huelga y antes de presentar la dimisión. El 25 de marzo es la fecha límite para que los médicos en formación presenten sus opiniones sobre las suspensiones de licencias y el Gobierno ya ha enviado avisos previos de suspensión de licencias a unos 5.000 jóvenes médicos que desafiaron una orden de regresar al trabajo. El círculo médico ha estado protestando contra el plan del Gobierno de aumentar la cuota de inscripción en las escuelas de medicina en 2.000 plazas a partir del próximo año. El Gobierno dijo que la medida tiene como objetivo abordar una escasez crónica de médicos en las zonas rurales y en campos médicos esenciales pero menos populares. Sin embargo, los médicos afirmaron que el aumento de las cuotas socavará la calidad de la educación médica y otros servicios y generará mayores costos médicos para los pacientes, por lo que han pedido medidas para abordar primero a los especialistas mal pagados y mejorar la protección legal contra demandas excesivas por negligencia médica. La prolongada huelga ha generado la preocupación de los pacientes de no poder recibir un tratamiento médico en el momento adecuado y los principales hospitales generales han experimentado cancelaciones y retrasos en cirugías y tratamientos médicos de emergencia, ya que dependen en gran medida de médicos en formación.