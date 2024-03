Primer expulsado, nuevos nominados, lágrimas y reproches... Resumen de la gala de 'Supervivientes'

Una semana después del arranque de 'Supervivientes 2024', la cosa está que arde en los Cayos Cochinos. Y como no podía ser de otro modo este jueves hemos vivido una gala intensa a más no poder que, con un Jorge Javier Vázquez inmenso como maestro de ceremonias, ha estado repleta de momentos dignos de comentar. ¡Te los contamos todos! LORENA MORLOTE, PRIMERA EXPULSADA DE ESTA EDICIÓN Con Ángel Cristo Jr, Lorena Morlote y Arancha del Sol en la cuerda floja, la noche comenzaba con la salvación de la modelo, que muy emocionada -y con su marido, el torero Finito de Córdoba más emocionado en el plató de Mediaset- agradecía al público su apoyo y la oportunidad de continuar viviendo esta aventura. El presentador no alargaba más la agonía de los nominados y minutos después anunciaba que el salvado por la audiencia había sido el hijo de Bárbara Rey, por lo que Lorena Morlote se convería en la primera expulsada de la edición. Un momento en el que Ángel, regalándonos una sonrisa de esas que apenas le hemos visto desde que llegó a Honduras, agradecía su salvación y pedía perdón por negarse a participar en la prueba el pasado lunes. Tras una lacrimógena despedida de Aurah Ruiz, desconsolada por perder a su único apoyo, la peluquera se dirigía a 'Playa Limbo' donde para su sorpresa se encontraba con Laura Matamoros y Kiko Jiménez. TENSO PRIMER ENCUENTRO ENTRE LAURA MATAMOROS Y LORENA MORLOTE Jorge Javier se encargaba de 'preparar el terreno' al revelar que Lorena es íntima amiga de Makoke, por lo que a buen seguro la tensión estaría servida en su primer encuentro con la hija de Kiko Matamoros, que ha dejado claro en más de una ocasión que no soporta a la madre de su hermana Ana. Ambas se saludaban con dos besos y aseguraban que hasta ahora no se conocían en persona y el presentador, siempre al quite, le preguntaba a la peluquera qué pasaría si Laura se presentase en su peluquería, si la echaría por órdenes de Makoke (algo que Kiko asegura que hizo con su mujer, Marta López Álamo). Y aunque Lorena ha afirmado que "nunca he echado a nadie de la peluquería y menos por órdenes de Makoke" Laura no ha tardado en desmentirla: "Yo he visto unos mensajes que dicen lo contrario". LA REGAÑINA DE JORGE JAVIER A CARMEN BORREGO Los concursantes se han enfrentado al primer juego de localización para decidir si esta semana vivirán en 'Playa Condena' o en 'Playa Olimpo'. Una prueba en la que Carmen Borrego se ha negado a participar -no por no poder, sino por creer que no lo iba a hacer bien- para sorpresa de Jorge Javier, que no ha dudado en recriminarle su actitud: "Qué buena Carmen sacrificándose, un aplauso para ella". "Este 'sé que no lo voy a hacer bien' es una excusa absolutamente de perdedores y no es el espíritu del concurso" le ha echado en cara. Una regañina que ha surtido efecto porque la hermana de Terelu Campos se ha decidido a jugar, aunque tras llenar su cubo se ha caído de la pasarela a la primera de cambio y se negaba a volver a intentarlo. ESTALLA LA TENSIÓN ENTRE CLAUDIA Y MIRIAM PÉREZ POR MARIO Una noche trepidante en la que no han faltado los enfrentamientos. El más tenso, el protagonizado por Miriam Pérez, Claudia y Mario después de que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' criticase las actitudes que ha visto de su compañera hacia su novio. Y es que para la influencer es una "falta de respeto" que Miri se cambie el bikini delante de su pareja: "Me molesta que mi novio tenga que ver las tetas de otra persona mientras estoy delante" ha apuntado indignada para sorpresa de la concursante de 'Masterchef', que ha dejado claro que "me cambio delante de quien yo quiera. No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad. Yo no he hecho nada". La pelea ha continuado en la palapa, cuando Claudia ha asegurado que Miri ha tenido "muchos gestos muchos días fuera de cámara" con su novio. Mario ha dado la razón a su chica revelando que su compañera le tocó la cadera una vez y, aunque ella lo ha negado, le ha pasado factura en las nominaciones porque el de 'La isla de las tentaciones' ha nominado a la 'enemiga' de su pareja. ÁNGEL, MIRI, AURAH Y ROCÍO MADRID, LOS NUEVOS NOMINADOS Pocas sorpresas en las nominaciones. Mario, líder de 'Playa Condena', ha nominado directamente a Miri por lo sucedido, mientras que el elegido del resto de su grupo ha sido Ángel Cristo. Y es que aunque el hijo de Bárbara Rey ha cambiado su actitud en los últimos días, sus compañeros no acaban de creerse a este "nuevo Ángel" como ha asegurado Carmen Borrego. En 'Playa Olimpo' la más nominada por sus compañeros -que le achacan que no hace más que dormir y tomar el sol- ha sido Aurah Ruiz. Y su líder, Rubén Torres, ha cogido por el camino del medio y ha nominado directamente a Rocío Madrid, la segunda más votada por su equipo. Así que la lista de nominaciones queda así: Ángel Cristo Jr, Miri Pérez, Aurah Ruiz y Rocío Madrid. ¿Quién será el próximo expulsado?