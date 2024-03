(Previa) Los Hispanos estarán en París 2024 salvo catástrofe

La selección española masculina de balonmano está a un paso de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, una nueva cita olímpica en la que intentar repetir o mejorar el bronce de Tokyo 2020 a la que no fallarán salvo catástrofe en el duelo contra Brasil, este domingo a las 17:45 horas en el Palau d'Esports de Granollers (Barcelona). Si los Hispanos ganan; billete a París. Si los de Jordi Ribera empatan; billete a París. Y si España pierde de hasta 18 goles contra Brasil; billete a París. ¿Qué debe pasar para que la fiesta no se lleve a cabo en Granollers? Perder por 19 o más goles. Algo harto improbable y más viendo el nivel dado ante Baréin y, sobre todo, ante Eslovenia. El grupo que dirige Jordi Ribera está demostrando que lo sucedido en el Europeo no tiene continuidad. De todo se aprende, según el técnico catalán, y lo están corroborando con, de momento, dos grandes partidos en Granollers. Queda uno, queda acabar el trabajo y hacerlo bien ayudaría a seguir creciendo y a seguir ganando confianza. En ninguna mente de aficionado, incluso de Hispano, entra perder contra Brasil por 19 o más goles. El equipo sudamericano, el mismo que ayudó a lanzar Ribera en el pasado, está en clara línia ascendente pero todavía lejos de poder lograr una gesta tan grande contra una España que, anfitriona, no regalará nada. Ni el partido. Falta saber si habrá cambios en el 'roster', saber si Dani Dujshebaev se recupera de las molestias que le impidieron jugar contra Eslovenia. Pero lo cierto es que, a tenor de lo comentado por Jordi Ribera tras arrollar a Eslovenia, España irá a cerrar su Preolímpico con triunfo. De eso no hay duda. Aunque lo que pueda suceder, en este y en muchos otros deportes, es una incógnita. España se quedó fuera de Río 2016 por perder el Preolímpico de Suecia ante, entre otras selecciones, Eslovenia. Sí fueron a Tokyo 2020 y se colgaron la medalla de bronce. Ahora, París 2024 está a la vuelta de la esquina, en el vestuario Hispano huele ya a 'baguette', a 'croissant', a iris o flor de lis... A lo que más les recuerde a París. Falta la confirmación, el pagar el billete de primera clase a los Juegos Olímpicos de este verano, ante una potente Brasil que todavía está viva. Si se aíslan de la euforia española, si se centran en ellos mismos, pueden ganar y superar a Eslovenia en el average para acompañar a los Hispanos a la capital francesa. De hecho, a Brasil le basta con ganar. Y vienen de perder contra Eslovenia por lo mínimo (27-26) y ganar a Baréin también de 1 (24-25). FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ESPAÑA: Pérez de Vargas (p), Corrales (p); Cañellas, Casado, Á.Dujshebaev, D.Fernández, Á.Fernández, Figueras, García, Garciandia, Gómez, Guardiola, Morros, Serdio, Solé y Tarrafeta. BRASIL: Da Rosa (p), Martins (p); Da Silva, Torriani, Moraes, Petrus, Silva Santos, Dutra Ferreira, Langaro, Lima de Carvalho, Hackbarth, Oliveira, Monte, Filho, Rodrigues y Dupoux. --ÁRBITROS: Por confirmar. --PABELLÓN: Palau d'Esports de Granollers. --HORA: 17:45/Teledeporte y RTVE Play.