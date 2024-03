PNV aconseja a Sumar ser prudente con los Presupuestos y le recuerda que de ellos depende la legislatura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recomendado a Sumar ser más prudente con sus críticas al PSOE por haber renunciado a la tramitación de los Presupuestos en 2024, pues si se hubieran presentado y no hubieran prosperado podría haber supuesto el final de la legislatura. "¿Qué hubiera pasado si hubiera fracasado (...) Eso sí que hubiera sido una señal de que se ha acabado este Gobierno", ha indicado Esteban en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press. El socio minoritario del Gobierno de coalición considera que se tendría que haber intentado hasta el final la presentación de los Presupuestos de 2024 para financiar materias relacionadas con la agenda social, la dependencia o la vivienda. Pero Esteban ha advertido que la dinámica de la legislatura, en la que el Gobierno no siempre tiene asegurados los apoyos, por lo que aconseja "ser prudentes a la hora de hablar de posiciones" y, sobre todo, de hacer propuestas. A ALGUNOS LES GUSTA REBASAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD "Hay algunos conductores que les gusta rebasar los límites de velocidad. Yo creo que es más seguro ir cumpliendo los límites", ha dicho Esteban, para continuar criticando que la formación liderada por Yolanda Díaz lleva al Congresos sus leyes y propuestas sin estar consensuadas, como si fuese "otra palada más a la caldera". "Ya hay bastante ebullición en esta legislatura", ha apostillado el portavoz. El portavoz entiende que el adelanto electoral en Cataluña habría tenido consecuencias directas en la actividad del Congreso, sobre todo en lo relativo a las relaciones del Gobierno entre ERC y Junts. Por eso, sostiene la tesis de que el Ejecutivo ha visto que negociar los Presupuestos en esas condiciones "iba a ser muy complicado" y por eso ha renunciado. Además, considera que "no pasa nada" por posponer los Presupuestos a 2025, pues estos se tienen que presentar en septiembre y de haber prosperado los de 2024 no habría sido en tiempo y forma. De hecho, Esteban augura una "proyección futura mayor" a los del año que viene, que se tendrán que presentar en la Cámara Baja en septiembre. Eso sí, para él son unos Presupuestos decisivos para el devenir de la legislatura, pues si no salen adelante "ya pondría en cuestión todo". LAS NEGOCIACIONES DE 2024 SERVIRÁN PARA 2025 Unos Presupuestos los de 2025 que, en realidad, ya han empezado a negociarse. Como los grupos ya habían comenzado conversaciones presupuestarias con Hacienda para las cuentas de 2024, estas serán el punto de partida para los Presupuestos del año que viene. Sobre estas negociaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Aitor Esteban ha señalado que su grupo ya había avanzado en algunas cuestiones concretas en la última semana, aunque no ha dado más detalles al respecto. "Hay algunas cosas que eran importantes y que me hubiera gustado que hubieran entrado ya en vigor, pero bueno, están ahí", ha comentado al respecto. No obstante, ha recordado que existen otros instrumentos parlamentarios con los que el Gobierno podrá dar cumplimiento a sus acuerdos sin esperar a las cuentas públicas. LA LEGISLATURA SIGUE CON FIRMEZA A renglón seguido, el portavoz ha asegurado que pese al percance presupuestario la legislatura "tiene la misma firmeza y el mismo sostén que el que tenía antes de este momento". Es por eso que cree que todavía "se puede hacer alguna cosa" en el plano legislativo, aunque ahora se entra en un período de "ralentí" que estará marcado por las elecciones vascas y gallegas y por el parón de Semana Santa. "Ya iremos retomando poco a poco", ha dicho.