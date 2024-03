Petro propone cambiar la Constitución en caso de que no se aprueben sus reformas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cuestionado en un discurso en Cali el avance de las reformas propuestas por su Gobierno y, en consecuencia, ha planteado la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la Constitución. "Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles", ha afirmado el mandatario al expresar su descontento con las instituciones actuales y ha enfatizado que, si no están a la altura de las reformas sociales que el pueblo demanda, es necesario reformarlas, según ha recogido la emisora Radio Caracol. Ha añadido que, "si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, entonces no es el pueblo el que se va arrodillando hacia su casa, derrotado". "Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar", ha apostillado. En ese sentido, Petro ha asegurado que, si no hay posibilidad de que "el Gobierno electo popularmente y bajo la Constitución de Colombia" no puede aplicar la Constitución, "el país tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente". "Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia", ha advertido. En su discurso, el presidente ha descartado cualquier posibilidad de un acuerdo nacional, señalando que "nos quieren arrinconar, quieren tumbar los decretos, quieren tumbar el Gobierno del pueblo". Por ello, ha reafirmado su postura de no ceder ante las presiones y de seguir adelante con las reformas propuestas por su Gobierno, haciendo un llamado a la movilización y al empoderamiento ciudadano. La redacción de una nueva Constitución en Colombia se da a través del diálogo de diferentes sectores sociales, pero antes deberá contar con la aprobación del Congreso y al menos una tercera parte de los colombianos que conforman el censo electoral (casi 39 millones de ciudadanos). Su convocatoria deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso, Cámara y Senado, donde el presidente Petro ha ido perdiendo mayorías y de contar con la aprobación del Legislativo, se llamaría al pueblo a una votación popular para que decida si se debería o no convocar esta figura, explica el diario 'El Espectador'.