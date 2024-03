Organizaciones de derechos humanos piden desbloquear inmediatamente X en Pakistán

Hasta 28 organización de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han instado a las autoridades paquistaníes a tomar "medidas inmediatas para revertir el curso de la censura digital en Pakistán" y han exigido en concreto "desbloquear inmediatamente Twitter/X". Las organizaciones han expresado en un comunicado conjunto su "profunda preocupación por los crecientes casos de apagones de Internet y el bloqueo de plataformas de redes sociales, específicamente en el período previo y posterior a las elecciones generales en Pakistán". "Estas acciones no sólo infringen los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información, sino que también sientan un precedente preocupante de estrangulamiento del discurso político genuino, incluida la pluralidad de voces en el país", han argumentado. "El bloqueo arbitrario de plataformas, incluida la interrupción prolongada y sin previo aviso de "X", antes Twitter, desde el 17 de febrero de 2024, es un ejemplo aleccionador de la creciente censura digital en el país", han advertido. Las ONG han indicado que "estas acciones no sólo silencian diversas voces políticas, sino que también crean un entorno que contribuye a la difusión de información errónea". "Hoy en día, las plataformas digitales desempeñan un papel fundamental a la hora de configurar el discurso público", han recordado. Por ello, "garantizar el libre flujo de la información a través de estos medios digitales es imperativo para una sociedad informada y unos procesos electorales justos", mientras que la "supresión de las plataformas digitales, especialmente cuando se inicia sin transparencia, a menudo no respeta el debido proceso legal y, por lo tanto, socava los compromisos de Pakistán en materia de derecho internacional". En este sentido, las organizaciones recalcaron que el "completo silencio de la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA)". "Es extremadamente alarmante, ya que no ha proporcionado ninguna razón para sus acciones y ha excedido su mandato de bloquear toda una plataforma del internet", ha recordado. Asimismo, las organizaciones dijeron estar "consternadas por los informes sobre la limitación del uso de VPN, lo que socava el acceso de las personas a la información y el derecho a la privacidad". Por todo ello piden derogar la Sección 37 de la PECA, que permite la censura y viola el Artículo 19 del derecho a la libertad de expresión y de prensa, y el Artículo 19-A del derecho de acceso a la información. Instan también a actuar con transparencia sobre las decisiones que impacten el uso libre del internet, incluso con fines políticos y económicos. Solicitan asimismo, emitir una declaración aclaratoria describiendo los motivos y fundamento legal del reciente bloqueo de X y otras plataformas afectadas. Piden igualmente evitar acciones futuras que obstruyan el libre flujo de la información y afecten negativamente el discurso político dentro del país. "No se deben reactivar todas las propuestas legislativas que amplían el control y la censura en el internet, incluido el proyecto de ley de seguridad electrónica del Gobierno anterior", han expresado. Asimismo solicitan cumplir con los compromisos de Pakistán de defender la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por último, reclaman al Gobierno entrante, a los reguladores y a otros organismos públicos "reconocer que cualquier acción que afecte el flujo de la información y limite la capacidad de los ciudadanos para expresarse, tiene un impacto directo y persistente en los derechos humanos de los ciudadanos, incluido el derecho a la participación política".